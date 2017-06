La muerte generó dudas y una comparación con Nisman

Alberto Fernández relativizó la denuncia y dijo que la versión de Ducler "es un disparate"

La muerte del financista Aldo Ducler, producida por un infarto luego de un presunto intento de asalto, generó fuertes reacciones. Referentes políticos se repartieron entre el descreimiento de que haya algún elemento extraño en el deceso hasta el pedido de que "no se descarte ninguna investigación" y la comparación con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Para la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) "es muy curioso que la muerte ocurra sólo dos días después de su denuncia" contra los Kirchner, pero señaló que "pudo haber sido un accidente".

Dos días antes de su muerte, Ducler se había presentado con su hijo Juan Manuel en la Unidad de Información Financiera (UIF) para aportar información sobre el sistema de corrupción kirchnerista.

Dos muertes sospechosas. Foto: Archivo

Carrió dijo que la denuncia del financista "corrobora todo lo que dijimos sobre el vaciamiento de YPF: hubo una maniobra entre Néstor Kirchner y el empresario español Antonio Brufau. La parte de la empresa que en el momento de la expropiación compró Enrique Eskenazi fue para el ex presidente. Es más, el ex ministro de Economía Axel Kicillof garantizó impunidad".

La legisladora porteña Graciela Ocaña, quien integró en 2001 la Comisión Bicameral que investigó a Ducler por lavado de dinero a través de su financiera Mercado Abierto, coincidió con Carrió. "Es sumamente sospechosa: 48 horas antes se presentó en la Unidad de Información Financiera y murió. Eso amerita que se investiguen las circunstancias de su muerte", dijo Ocaña.

Además, trazó un paralelismo con la muerte de Nisman, quien había denunciado a Cristina Kirchner por supuesto "encubrimiento" en la causa que investiga el atentado a la AMIA. "Ducler tenía la llave de muchos secretos", consideró la ex ministra de Salud durante el kirchnerismo. Y señaló que el financista aparece "investigado en Estados Unidos y México por la vinculación de su banco (M.A.Bank) y su financiera, que utilizaba para lavar dinero y muchos millones habían pasado del cartel de Juárez".

La legisladora, quien recientemente formalizó su ingreso a Cambiemos, agregó: "Ducler ha sido un personaje en el mundo financiero importante y hasta el 2009 condujo una ruta de dinero junto a (Ernesto) Clarence y manejó dinero blanco y negro de la familia Kirchner".

Sospecha

Para el diputado Sergio Massa (Frente Renovador), "el aporte de información en casos de corrupción y la búsqueda de aclarar y esclarecer su rol en los fondos de Santa Cruz genera, cuanto menos, un manto de sospecha". En declaraciones a FM Blue, Massa dijo que "es fundamental que se investigue y se esclarezca el contexto de la muerte".

Por su parte, el ex jefe de Gabinete de los Kirchner y actual jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, dijo que "la denuncia del financista Ducler es un disparate propio de un personaje de su calaña, cuya historia y moralidad está puesta en duda".

"Es un enorme disparate . Yo no lo conozco, no sé quién es, solo que es un personaje cuya historia y moralidad está puesta en duda", declaró Fernández a Radio Con Vos. Además, se defendió de las acusaciones que lo alcanzan: "Me irrita particularmente tener que explicar las infamias de Ducler, un sinvergüenza que pone en duda mi moralidad".

El ex funcionario kirchnerista dijo que "si la denuncia viniera de un ser digno se podría tomar de otro modo, pero es todo un delirio". También opinó sobre las circunstancias de la muerte: "Yo por lo que sé es un señor que se murió en la calle, un pobre hombre".

Una cámara captó a Ducler

Una cámara de seguridad instalada por un particular habría registrado el momento en el que el financista Aldo Ducler cayó desvanecido en la vereda de Corrientes al 400. Según fuentes de la investigación, Ducler estaba solo y no se advertiría ninguna pelea o forcejeo que pueda abonar la presunción de un robo. Hasta el momento, se trataría de la única imagen del hecho. El financista falleció en el hospital Argerich, a las 15.50. En el SAME recibieron una llamada de alerta a las 15, debido a que había una persona con pérdida de conocimiento en la vía pública. La ambulancia de la base situada en la avenida 9 de Julio llegó en cinco minutos. Ducler llegó vivo al hospital Argerich. Debido a que ése fue el lugar del deceso, la instrucción del caso recayó en la fiscalía de La Boca, a cargo de Susana Calleja.

Reacciones políticas

Fuerte pedido para que se investiguen las circunstancias

Sergio Massa

Diputado

"Es fundamental que se investigue y se esclarezca el contexto de la muerte. Y que se siga adelante con la denuncia"

Graciela Ocaña

Legisladora

"Es una muerte sospechosa: 48 horas antes se presentó en la Unidad de Información Financiera y murió"

Alberto Fernández

Ex funcionario

"Por lo que sé es un señor que se murió en la calle, un pobre hombre. Su denuncia es un enorme disparate"

Elisa carrió

Diputada

"Es muy curioso que la muerte ocurra sólo dos días después de su denuncia, que corrobora que Kirchner vació YPF"