Higuaín y Dybala: una retirada del vestuario de Juventus con toda la frustración a cuestas

El cordobés, apuntado como posible figura, nunca hizo pie; estuvo impreciso y fue reemplazado faltando 20 minutos; Pipita actuó lejos del área y mantuvo su sequía en partidos decisivos

CARDIFF.- Estuvieron entre los últimos en dejar el vestuario. Caminaron juntos por la zona mixta del Millennium Stadium y encararon para el micro de Juventus que los esperaba a escasos metros. Más allá de algún gesto de Gonzalo Higuaín, ni él ni Paulo Dybala, visiblemente golpeado por la derrota, quisieron hablar con la prensa. Pocos compañeros lo hicieron. Fue una retirada con rostros tan desdibujados como la imagen que dejó la Vecchia Signora dentro del campo de juego. No fue la final planeada. Ni lograron sacarse la espina: sufrieron la quinta derrota en las últimas cinco finales de Champions League disputadas. Una trauma que ya lleva 21 temporadas (el último título es de 1996) y que dejará huella en jugadores como Gianluigi Buffon, que a los 39 años vio cómo se le escapaba lo que pudo haber sido su última oportunidad a nivel europeo.

Juventus llegó a Cardiff con la confianza en alza y apoyada en pilares que simulaban ser más sólidos: una defensa granítica, un Dybala en plena evolución y un ataque confiable. Pero todas las patas de la mesa se quebraron en la ciudad de los dragones. Y tanto Dybala como Higuaín tuvieron que ver en tamaño derrumbe ante Real Madrid. El cordobés, apuntado en la antesala como posible figura del encuentro, nunca hizo pie. Estuvo desconectado, impreciso. Nunca aportó en la creación de juego ni mostró cambio de ritmo. Es más, de su patinada en un ataque sobre el sector derecho nació el primer gol de Real Madrid. Una contra a puro toque que terminó con el primer tanto de Cristiano Ronaldo. Después, no dio respuestas desde lo futbolístico ni desde lo anímico y fue reemplazado 20 minutos antes del final del partido. Un cierre anticipado a tono con su andar en el campo de juego, pero demasiado lejos de los buenos augurios previos. Massimiliano Allegri no pudo sostenerlo y decidió que ingrese el franco-gabonés Mario Lemina. La idea de que la final signifique un paso más en su salto a una categoría aún mayor de jugador se desvaneció antes de tiempo. Con sólo 23 años, tendrá revancha.

Algo de mejor suerte tuvo Higuaín, pero sólo por algunos instantes. Se mostró activo en los primeros minutos y hasta contó con un disparo desde afuera del área bien controlado por Keylor Navas, a los 3 minutos. Pero tuvo pocas oportunidades y siempre fue lejos del sector donde mejor se mueve. Nunca se lo vio en lasu zona decisivade eficaciaconfort. Su única incursión positiva en el área rival fue el pase antes de la pirueta de Mario Mandzukic, en el empate parcial, cuando asistió con el pecho y un toque de derecha al croata. Después, no pudo dar batalla en los mano a mano con Sergio Ramos, ni logró superar a Marcelo cuando se tiró sobre la banda.

Allegri había comentado en la conferencia de prensa previa al partido que Pipita "no tenía que demostrar nada" en un partido definitorio, a tono con las menciones que hacía la prensa por sus fallos en las finales perdidas por la selección argentina ante Alemania, en Brasil 2014, y frente a Chile, por duplicado en la Copa América. Y hasta había apostado por un tanto del delantero, quien llegaba con el empujón de su doblete ante Monaco, en la ida de las semifinales. "En los partidos importantes, cuando no marca, igual juega bien y está a la altura. No le tiene que demostrar nada a nadie", había señalado el entrenador toscano. Pero Higuaín no pudo devolver la confianza con goles. Ni fue la referencia en ataque que se esperaba.

Tanto para los atacantes albicelestes como para el resto del plantel del poderoso elenco italiano, la confianza previa fue dinamitada por un Real Madrid que no perdonó e impuso su jerarquía en cada rincón del campo de juego. Dybala e Higuaín lo sintieron en carne propia.