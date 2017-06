Al borde del abismo, Boca volvió a salvarse del descenso

El xeneize ganó la serie ante Echagüe y seguirá jugando en la Liga Nacional de Básquetbol

Boca se quedó con su plaza en la LNB.

Con un nuevo triunfo como local en el quinto y definitivo juego del playout, Boca superó a Echagüe de Paraná y conservó su lugar en la Liga Nacional con el último suspiro. La alarma estaba encendida otra vez para los xeneizes, cuyas últimas temporadas también habían sido flojas, y anoche logró permanecer en la elite del básquetbol argentino jugando al borde del abismo, con la espada del descenso pendiendo sobre su historia. La pesadilla terminó sólo en el partido que definía qué equipo seguía en primera y a cuál le esperaba el Torneo Nacional de Ascenso. Habían ganado ambos sus dos encuentros en casa y ayer fue 98-76 en La Bombonerita, con clima festivo porque era el alivio, la salvación, pero en el fondo resulta otro llamado de atención para un club que no tiene a ese deporte entre sus prioridades.

Por más que desde las tribunas se repita cada vez más fuerte y seguido el estribillo de "El básquet no se toca", los caminos de la pasión y la dirigencia no van en paralelo. Hace unos meses lo admitió el presidente del club Daniel Angelici: "El básquet de Boca tiene que ser amateur, soy un convencido por cómo está conformado este deporte en la Argentina. Nadie lo dice, pero la mayoría del básquet en el interior está financiado por provincias, empresas, municipios y mucho dinero en negro, algo que en Boca no lo podemos permitir". Crudo y claro.

Los xeneizes no recuperaron la paz ni el protagonismo con la llegada de Carlos Francisco Delfino, que tras volver a la actividad en la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016 priorizó el club en el que juega su hermano Lucio y su amigo Nicolás Gianella, antes que otras propuestas de segundo nivel en el exterior. El santafecino fue sumando minutos y puntos, pero Boca sólo se salvó al final, en una serie definida entre los peores de la temporada.ß