Tendencias en el mundo del trabajo: qué dejó Expo Empleo

Lo que no se viodel encuentro más esperado entre empresas y jóvenes postulantes

La desocupación entre los jóvenes duplica la tasa general, de 7,6% y llega al 16,7%, que corresponde a 543.827 personas menores de 29 años. El 19,7%, de las mujeres no tiene trabajo y son 251.134. El 14,8% de los varones hasta 29 años están desocupados y son 292.692, según datos del Indec. En la ciudad de Buenos Aires el desempleo, que es del 6%, también trepa al doble en el caso de los jóvenes.

En este contexto, Expo Empleo Joven, una feria organizada por el gobierno de la ciudad sorprendió por la cantidad de personas que se presentaron con la expectativa de conseguir trabajo. La combinación entre la necesidad de lograr una oportunidad en una feria gratuita (ya sea a través de una charla cara a cara con los seleccionadores en los stands, entrevistas grupales que se llevaron a cabo, la carga del CV en las páginas web de las empresas, o también el hecho de dejar el CV en papel) más la cantidad de empresas presentes en la feria, muchas con una atractiva marca empleadora, fueron un atractivo para atraer a miles de personas que se dieron una vuelta por el predio.

Los números finales dejaron un resultado de 175.000 personas que se acercaron al pabellón amarillo de La Rural con la expectativa de lograr alguno de los 11.000 puestos de trabajo que ofrecían 165 empresas presentes en la feria. Entre ellos, 15.000 quedaron preseleccionados. Por otro lado, 20.000 jóvenes pasaron por los espacios de asesoría para aprender cómo hacer un CV o cómo tener una buena performance en una entrevista laboral.

Durante dos jornadas intensas, en las que los presentes en los diferentes stands de las empresas hicieron un esfuerzo por mantener la calidad de la interacción con la gente durante muchas horas, hubo algunas postales para rescatar.

EL PAPEL TIENE VIGENCIA

El currículum en papel fue protagonista en la feria. Aunque parece una herramienta en desuso, el personal de Recursos Humano de las empresas dijo a LA NACION que brinda un primer panorama del perfil del candidato. Para una posible entrevista, mejor llevarlo impreso.

ACTITUD

La mejor carta de presentación para lograr un puesto de trabajo. El primer contratado de la feria, David Faye Da Silva, logró un muy buen puesto a los 21 años gracias al empeño que puso en conseguir ese trabajo. Para ello hizo los deberes: leyó todo sobre la empresa en su página web, llegó antes de la cita, mostró interés, empuje, ganas. Y también sabe inglés, un ítem muy importante para la tecnológica que lo tomó.

MANEJAR LA FRUSTRACIÓN

"Pensé que me iba a ir con un trabajo", dijo Leandro G, un joven que se fue con algo de desencanto. Buscaba un lugar como cajero o repositor, pero se encontró con algunos stands donde sólo le señalaron una página web para que cargue su CV. La realidad es que había mucha más gente que posiciones disponibles.

PUESTOS CON MÁS DEMANDA

Variados. Ingenieros en todas las ramas, por supuesto. Pero también lavacopas, mozos, cocineros, repositores, atención al cliente, teleoperadores, marketing, expertos en finanzas. Además, desarrolladores de software, especialistas en IT. Abogados también, para los departamentos de legales.

En sanatorios, como el hospital Alemán, "hay búsquedas abiertas de todo tipo y en general durante todo el año: posiciones asistenciales y administrativas, enfermeras, mucamas, cajeras, secretarias, ejecutivos/as comerciales", dijo la analista de empleos de la entidad, Magdalena Artal.

Desde Loma Negra, Florencia Leonetti, del área de RRHH, dijo que les estaba costando conseguir algunos perfiles como "personal técnico, (ingenieros electromecánicos, químicos, mecánicos) y personal operativo para mantenimiento.

PERFIL EMPRENDEDOR

Con la convicción de que los millennials tienen un importantísimo gen emprendedor que los lleva a "escaparse" de las empresas, las compañías buscan aprovecharlo para que desarrollen sus capacidades e inquietudes, pero in company. Las búsquedas de "emprendedores internos" están en auge. Se trata de personas que son "protagonistas de su propio desarrollo", comenta Tatiana Ehman, gerenta senior de selección de Mercado Libre, presente en la feria. "Queremos que la gente que se sume quiera dar lo máximo y también estén dispuestos a divertirse". El unicornio va a incorporar 1000 posiciones en la región este año, y dispuso 100 vacantes para la feria.

MOVILIDAD

Presente en la Expo Empleo Joven, el HSBC ofreció 200 oportunidades entre programas de jóvenes profesionales, pasantías y la necesidad de contratar a personas con expertise comercial. La entidad recibió unos 5000 currículum.

Pero esta semana también se dio a conocer que el HSBC cerrará 5 sucursales, en Luján, Junín, Villa Mercedes (San Luis), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Balcarce, Hubo una oferta del HSBC a los trabajadores para pasar a otras sucursales, pero en otras localidades, una decisión difícil de tomar. ¿Vivir en Balcarce, pero trabajar en Mar del Plata?

Este es una de las cuestiones que hay que pensar cuando no se tiene trabajo. La posibilidad, o no, de mudarse de localidad y hasta de provincia para obtenerlo. Estar dispuesto a mudarse tiene sus ventajas, pero también hay que tener en cuenta a la familia. Todo radica en los aspectos que conforman la propuesta laboral (un paquete completo de compensación que incluye traslado) y las ganas de trabajar, aunque no sea en la localidad en la que se vive, pero las oportunidades a veces están más lejos. Tomar este desafío es más común en otros países.

ENTREVISTAS GRUPALES

Hubo varias durante la feria. Son unos minutos para darse a conocer, pero, como dijo una representante de Claro a cargo de selección, "les pido que piensen un poco cómo se van a presentar". La primera en hablar fue Ludmila, de 21 años, que se postuló para el área de atención al cliente y dijo que le gusta el contacto con la gente, el trabajo en equipo y "sentirme parte". "Me fui de mi trabajo anterior porque no había posibilidad de que nos efectivicen". Otro límite que puso fue que "no te lleves cosas para hacer en casa, como me pasaba cuando era secretaria". Se definió como empática, proactiva, comunicativa. Cuando le preguntaron por sus hobbies, dijo "correr, bici y series de Netflix". Si quedó seleccionada, o no, se sabrá dentro de un tiempo, pero Ludmila supo manejarse en la entrevista, no titubeó, tenía claro lo que quería.

Postales de la feria

Multitud. Ir temprano era la mejor opción. Se vio a seleccionadores cansados, pero activos.

Sorpresa. Los CV en papel, sin dudas protagonistas. Es un mito que ya no sirvan más.

Primer contratado. El joven argentino David Faye Da Silva, con Triaca, Stanley y Santilli.

Expresate. A diferencia de otras ferias de empleo, había pocas distracciones del objetivo básico. Aquí la excepción.

Desempleo joven

Cifras que preocupan

543 mil

Jóvenes desempleados

Es el segmento de la población que más sufre la falta de trabajo

14,8% sin trabajo

Son varones

Un problema es que se les pide experiencia, imposible en un primer empleo

19,7% desocupadas

Son mujeres

Las jóvenes que tienen hijos tienen aún más problemas para trabajar