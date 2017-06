Ida y vuelta

Espíritu libre

Querida Kirón, necesito tu sabia orientación, es sobre mi hija y los cambios que se avecinan en su vida. Pasó el tiempo y yo tomé un poco de distancia, me tranquilicé y comprendí que podía andar sola y bien por la vida, dejé de estar tan pendiente y todo entró en armonía. Ella trabajó mucho, creció mucho, el dinero siempre justo, pero sobretodo se demostró a ella misma que podía, pero yo no termino de verla satisfecha.

Y ahora ella decidió regresar para septiembre, pero aunque tomó sola la decisión y tiene todo nuestro apoyo, está muy temerosa de lo que lee sobre la situación aquí en varios aspectos, y desliza que no sabe si se quedará, que ella quiere vivir tranquila... son los temores normales de un cambio.

En fin, la que se " intranquiliza" y mucho, soy yo, ya que el momento no es brillante... Kiron ¿cómo será ese regreso? ¿Conseguirá trabajo? ¿Cómo le irá en "amores"?

Por favor decime como se presentan para ella los próximos meses, pasando septiembre y cómo puedo ayudarla a sentirse más tranquila ¿Se instalará aquí definitivamente? Quisiera verla más encaminada con su vida y no siempre empezando, en fin ¡Muchísimas Gracias! Tete

Hola Tete. Tu hija tiene Sol y Luna en Virgo con Ascendente en Sagitario. Y lo primero que te digo es que lo mejor que puede pasarle es. no tener la vida encaminada. Virgo es un signo de Tierra, organizado, concreto, objetivo, sensato. Pero la aventura es su destino, el ir siempre más allá y no quedarse en su baldosa segura de dos por dos como parte de sí misma -y los que la rodean- pretenden. Entonces confiá en que lo que ella va haciendo es lo mejor que puede pasarle. Actualmente Saturno está en su Ascendente como desde hace un par de años y justamente es septiembre cambia de signo. Creo que va a ser un buen retorno y que lo material va a costarle pero no será en absoluto imposible. Y si va a quedarse ¡quién sabe! Es un espíritu libre y así debe ser. Disfrutala mucho y aflojá con los miedos que no ayudan a nadie jamás. Un beso. Kirón

Posibilidades

Hola soy Azucena nací en Rosario en 1948 el 28/3/. Actualmente estoy sin pareja. Y aunque estoy en recuperación en general. Todavía está difícil también... económicamente hablando. Quisiera saber cómo pintan mis posibilidades. Gracias

Hola Azucena. Sos de Aries y tenés Luna en Escorpio. Una mujer fuerte, temperamental y también sufrida, que sabe de duras pruebas, de batallas perdidas y ganadas en la vida. Efectivamente estás en un momento difícil, con Júpiter opuesto, con luchas y enfrentamientos. Pero se avecina a mediano plazo, cerca de un año, una temporada espléndida en lo afectivo y lo material, cuando el mismo Júpiter llegue a tu Luna. Lo importante es que cuides tu salud, tu energía y que sepas disfrutar la buena racha cuando llegue. Mucha suerte. Un beso. Kirón

Ser mamá

Hola Kirón, al final mi relación se truncó... ¿qué posibilidades ves para que me convierta aún en mama? Muchas gracias por tu tiempo. Nací el 20 de septiembre de 1973 a las 17:15 ¡Mil gracias! Vale

Hola Vale. Sos de Virgo con Luna en Cáncer y Ascendente en Piscis. El afecto, la ternura, la entrega son parte de tu ser. Si bien te enseñaron -Luna- que ese amor tiene que ser para la familia, tu Ascendente en Piscis indica que ese afecto no tiene fronteras, que alcanza a todos los seres vulnerables que conozcas y que de algún modo sentís parte tuya. Hasta octubre vas a estar en crisis o al menos cuestionándote a vos misma por tus elecciones, con miedos. Después ves muy claro el camino. Si querés tener un hijo. ¡adelante! Nunca las condiciones van a ser perfectas porque la perfección no es humana. Intentalo. Tenés mucho afecto para dar. Un abrazo. Kirón

