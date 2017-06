Donald Trump criticó al alcalde de Londres por una frase sobre los atentados

El presidente de EE.UU. acusó a Sadiq Khan de ser "políticamente correcto" y de no enfocarse en la seguridad de la gente

Foto: Archivo

WASHINGTON.- Donald Trump aprovechó los ataques en Londres para reforzar su teoría e insistir en que es necesario prohibir el ingreso de personas de determinados países musulmanes a Estados Unidos . Por eso, en una serie de tuits matutinos sobre los atentados, el presidente criticó el domingo al alcalde londinense y el ser políticamente correctos cuando se trata de la seguridad nacional.

Trump criticó al alcalde Sadiq Khan por decir que no había razón para estar alarmados debido a un aumento en la presencia policíaca. "Una de las cosas que la policía y nosotros tratamos de hacer es asegurarnos de estar lo más seguros posible", dijo Khan ayer en una entrevista.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

Entonces, Trump no se quedó callado: "Al menos 7 muertos y 48 heridos en ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que 'no hay razón para estar alarmados!'". En sus mensajes de , denunció: "Debemos dejar de ser políticamente correctos y enfocarnos en la seguridad de nuestra gente. Si no despertamos, esto simplemente empeorará".

También tuiteó también que "necesitamos que las cortes nos devuelvan nuestros derechos. ¡Necesitamos la prohibición de viajes como nivel extra de seguridad!", en referencia al decreto migratorio frenado en tribunales.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

Ante los mensajes del republicano, Khan, el primer alcalde de origen musulmán de la capital inglesa, dijo hoy que tiene cosas más importantes que hacer que responder a un tuit del presidente estadounidense.

"El alcalde está ocupado (...) Tiene cosas mejores que hacer que responder a un tuit desinformado de Donald Trump, que saca deliberadamenre de contexto sus declaraciones apremiando a los londinenses a no alarmarse si ven a más policías, incluidos policías armados, en las calles", dijo un portavoz.

La semana pasada, el gobierno de Trump pidió al Corte Suprema reinstaurar de inmediato su decreto sobre restricciones migratorias a personas que vengan de seis países musulmanes y refugiados de todo el mundo. La Casa Blanca argumenta que el país estará más seguro si la política se pone en marcha.

cerrar

Agencias AP y AFP