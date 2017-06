TC en Posadas: lluvia, choques y el triunfo de Emiliano Spataro en una carrera accidentada

En una prueba que debió suspenderse por las condiciones climáticas, se impuso el piloto de Torino; sólo se corrieron diez vueltas y se entregaron la mitad de los puntos

POSADAS (DyN).- El bonaerense Emiliano Spataro (Torino) se adjudicó este domingo un particular triunfo en la carrera que Turismo Carretera disputó en el autódromo de Posadas por la sexta fecha, porque la competencia debió ser detenida con apenas diez vueltas cumplidas a raíz de las condiciones climáticas por demás adversas que afectaban el normal tránsito de los vehículos por la pista.

Emiliano Spataro, ganador. Foto: Prensa ACTC

Spataro, quien encabezó la grilla de largada gracias a su victoria en la serie más veloz de la mañana, logró el primer triunfo en la categoría para su equipo, que festejó también con el segundo puesto del santafesino Facundo Ardusso (Torino), poleman de la clasificación del sábado.

El bonaerense Emanuel Moriatis (Ford) ocupó el tercer escalón del podio en el trazado de la capital misionera, aprovechando una de las pocos cambios de posiciones que no provocó la lluvia: el retraso del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) por un problema en la transmisión.

La continuidad de la carrera pese a las pésimas condiciones climáticas, provocó el enojo de algunhos pilotos, como Matías Rossi, que se expresó públicamente.

La queja de Matías Rossi en Twitter

Gracias a dios no paso nada grave, hasta cuando van a valer más los compromisos del momento y la TV que la vida de un compañero?&- Matias Rossi (@rossimatias) 4 de junio de 2017

La carrera se largó casi media hora después del horario de inicio pactado, a pesar de que continuaba la lluvia, con Spataro actuando auto de seguridad en las primeras dos vueltas.

Al cumplirse el tercer giro, las autoridades dieron luz verde para la aceleración y Spataro se escapó, mientras el líder del campeonato, Josito Di Palma, no pudo controlar su Torino, despistaba y perdió varias posiciones.

Apenas dos vueltas duró la velocidad en el trazado de la capital misionera, porque la carrera nuevamente se neutralizó debido al despiste de Nicolás Cotignola (Torino).

En la reaunudación, Ardusso pasó a Mauricio Lambiris pero el uruguayo tuvo problemas en su Ford y Moriatis pasó al tercer lugar.

Sin embargo, un incidente entre Alan Ruggiero y Juan Marcos Angelini en plena recta principal, y entre Jonatan Castellano y Julián Santero a pocos metros, provocó la salida inmediata de un nuevo auto de seguridad, en una pista con poca adherencia a raíz de la presencia del agua.

Con diez vueltas, las autoridades decidieron detener definitivamente la competencia debido a que la lluvia no cesaba y por consiguiente la cinta asfáltica no mejoraba, y Spataro consiguió la primera victoria de su equipo en la categoría.

"La carrera fue corta, corrimos pocas vueltas, pero no se podía correr. Venía sin spray y estaba complicado, así que me imagino los que venían atrás. Logramos un triunfo en la sexta carrera, dos poles de 'Facu' (Ardusso). No lo esperábamos", repasó el ganador de la competencia.

Como la carrera entregó la mitad de puntos que lo habitual por no complir la cantidad de vueltas necesarias para otorgar puntaje completo, Di Palma conservó la cima del campeonato pese a su vigésimosegundo puesto final, con Ardusso como escolta a seis puntos.

La próxima cita, séptima de la temporada, se disputará el 25 de este mes en el autódromo de Concordia.

El desenlace de la carrera

#CarrerasArgentinas | Con bandera ??roja?? y a ??cuadros?? final de la 6ta fecha del TC por malas condiciones climáticas @emi_spataro ganador. pic.twitter.com/fCoPcolwOa&- TV Pública Deportes (@tvp_deportes) 4 de junio de 2017

Las posiciones

1 Emiliano Spataro (Torino), 27m56s991/1000.

2 Facundo Ardusso (Torino), a 1s683/1000.

3 Emanuel Moriatis (Ford), a 2s290/1000.

4 Mauricio Lambiris (Ford), a 3s 391/1000.

5 Christian Ledesma (Chevrolet), a 4s 085/0000.

6 Gastón Mazzacane (Chevrolet), a 6s 557/1000.

7 Omar Martínez (Ford), a 11s 011/1000.

8 Juan Martín Trucco (Dodge), a 13s 278/1000.

9 José Manuel Urcera (Chevrolet), a 14s 323/1000.

10 Juan Manuel Silva (Ford), a 18s 158/1000.

El campeonato: 1-Di Palma, 179 puntos; 2-Ardusso, 172.5; 3-Ledesma, 157.5; 4-Ponce De León, 150; 5-Canapino, 148.5.