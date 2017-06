Ataques en Londres: la historia del policía que enfrentó a los terroristas "sólo con su bastón"

Se trata de un agente joven que se unió a la fuerza hace poco; está hospitalizado, pero su vida no corre riesgo

Elogios a la actuación de la policía durante los ataques en Londres. Foto: Reuters

LONDRES.- No hubo político ni referente social que no ponderara la actuación de la policía londinense en el ataque de ayer. "Es gente sumamente entrenada que tuvo que tomar decisiones muy difíciles en cuestión de segundos", subrayó la ministra de Interior, Amber Rudd, la mujer que reemplazó a la primer ministra Theresa May en el debate entre candidatos, al que ella prefirió no presentarse.

"La respuesta ocurrió apenas ocho minutos después del primer llamado de alerta", añadió. Sin embargo, varios testigos tuvieron otra opinión. Aseguraron que las ambulancias llegaron antes que las fuerzas de seguridad.

Un policía en especial se llevó las palmas. Su nombre no trascendió, pero desde primera hora se lo menciona como uno de los heridos hospitalizados por haber hecho frente a los atacantes "sólo con su bastón", en referencia a la suerte de machete que portan los llamados "bobbies" que patrullan la ciudad.

"Ha sido muy valiente, algo fuera de lo común", dijo el jefe de la Policía de Tránsito, Paul Crowther. "Lo he visitado en el hospital porque quería conocer su relato de su propia boca y la verdad es que estoy asombrado por su coraje", sostuvo en un comunicado.

Muchas veces se ha destacado la acción de estos agentes que, a diferencia de colegas de otras latitudes, se mueven por la ciudad sin otra arma que su bastón.

El nombre del agente no trascendió. Sí se sabe que está hospitalizado, con heridas graves pero sin riesgo para su vida. "Tiene cortes en la cara y en las extremidades", se indicó. Se trata de un agente joven que se unió a la fuerza hace poco.

En contraste con los "Bobbies" del bastón, otros efectivos patrullan la ciudad cargando armas de grueso calibre. Hay custodia intimidatoria en varias esquinas de la ciudad y se somete a visitantes de lugares concurridos a un severo escrutinio.

Autoridades locales ponderaron la eficacia del operativo de seguridad. "No sólo porque los atacantes fueron reducidos en cuestión de minutos sino porque en poco tiempo pudieron determinar que no había otros atacantes en la zona", dijeron. Eso en un área sumamente popular y concurrida resulta complejo. "Un atacante prófugo podría haberse escondido mezclándose con la nutrida concurrencia de los pubs y del mercado de la zona", se explicó.