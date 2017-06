Game of Thrones, a largo plazo

El ciclo original terminará en 2019 y podría tener una precuela

Controlar la ansiedad y disfrutar cada una de las cosas por venir. Ése debería ser el mantra de los fanáticos de la serie Game of Thrones según Casey Bloys, el director de programación de HBO, la señal que empieza a despedirse de la ficción, pero, ya se sabe, tiene varios ases bajo la manga para seguir con el universo creado por George R. R. Martin.

Claro que el responsable de contenidos de HBO explicó a la revista Entertainment Weekly que si bien son firmes los planes para hacer alguna precuela de la serie que comenzará su séptima temporada a mitad de julio, nada ocurrirá con ese proyecto hasta el final definitivo del programa original, que será en la octava temporada y que podría verse en 2018 o tal vez en 2019. Esto va a depender de las necesidades de los guiones en los que ya están trabajando los creadores de la ficción, David Benioff y Dan Weiss.

"Queremos concentrarnos en las temporadas siete y ocho. Si alguno de los guiones para las precuelas llega a ser elegido para convertirse en serie, no se estrenará hasta que haya pasado un tiempo del final", explicó Bloys en un reportaje con la revista especializada. Allí además aclaró que si bien se están desarrollando al menos cuatro precuelas diferentes basadas en el mundo de los siete reinos de Martin, no todas esas historias llegarán a realizarse.

"Quiero advertirles a los fans que esos proyectos están en estado embrionario. Se dice que hay cuatro precuelas y entonces muchos suponen que todas se convertirán en serie y que vamos a tener un nuevo Game of Thrones cada tres meses. Pero eso no es lo que va a pasar. Nuestra idea no es hacer cuatro ciclos distintos. La calidad que lograron Benioff y Weiss es tan alta que esperamos conseguir al menos un programa que esté a la misma altura. Es un plan a largo plazo", detalló el ejecutivo, que además reveló que si bien ni los productores ni el elenco de la serie original participarán del posible futuro programa, Martin sí estará involucrado.