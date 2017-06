"En general, hacer periodismo es no ser oficialista"

Maximiliano Montenegro, al frente de la segunda mañana de Continental

El periodista, ante un nuevo desafío laboral. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

Periodista con reconocida trayectoria en los medios gráficos, en la tevé y en la radio, Maximiliano Montenegro dejó FM Latina e inició un nuevo desafío este año al frente de la segunda mañana de Continental (AM 590), de lunes a viernes, de 9 a 13. Además, por las noches se lo puede ver al frente de 23 PM, de 23 a 0, y en Canal 9.

-¿Cómo se vive el desafío de haber comenzado un nuevo ciclo en una emisora como Continental?

-Con mucho entusiasmo por el desafío. La idea es encontrar un tono que conjugue la información periodística y todo el análisis político y económico, en el que me muevo con mucha comodidad, con un tono más ameno.

-Siempre fuiste un riguroso conocedor de la economía, ¿cierto?

-La idea es poder seguir teniendo ese análisis económico y la información o el dato distinto, pero además sumarle un gran equipo: el análisis político de Mariana Verón y la información deportiva de Gastón Recondo y un gran humorista, Alejandro Gardinetti, en la locución. En espectáculos está Karin Zabala y en la coordinación general, Juan Belli. Y juntos apuntamos a encontrar un clima que vuelva ameno el aire de la radio. Que sea una segunda mañana en la cual no solamente se esté buscando información, sino además pasarla bien y poder acercarse al oyente. Y la solvencia de un equipo de producción: Mariano Midaglia, Silvio Ferrer y Romina Boyadjian.

-Ingresaste en uno de los segmentos más competitivos.

-Sí, y Continental tiene una potencia muy fuerte, sobre todo en el interior, con mucha fuerza y calidad. Hay pluralidad y coherencia, a diferencia de otras radios, que son más monocromáticas y previsibles. La idea es hacer un programa que llegue a la gente desde otro lugar. Sumamos voces de la calle. Si tenemos que hablar de inflación, no llamamos tanto al experto, sino al almacenero, al supermercadista, al ama de casa. Y el desafío es romper esa polarización que hay, que también existe en el ámbito político. De un lado está el kirchnerismo y del otro, el Gobierno. Hacer periodismo, en general, es no ser oficialista. Tampoco creo que sea adecuado estar del otro lado, y menos con el kirchnerismo en la oposición, que a mi entender ejerce una oposición destructiva, que aporta pocas ideas en el presente y tiene muy poca autocrítica del pasado. Esa idea de tratar de romper esa polarización, con esas audiencias cautivas, es un desafío.

-En la segunda mañana también están Lanata, Navarro, Majul, voces que se escuchan.

-Me gusta, en ese sentido, que haya diversidad y que haya distintas opciones. Veremos si podemos ser una opción que pueda crecer. Tenemos espacio para crecer sobre la base de una propuesta que significa no embanderarnos. Hay una audiencia kirchnerista muy aglutinada, muy consolidada, que escucha la radio como un acto de militancia. Hay que buscar una audiencia que escuche cosas que a veces la identifiquen y otras no tanto, pero que pueda pensar las cosas desde otro lugar. Contamos con la participación de Diego Sehinkman, que es licenciado en psicología; Claudio Zuchovicky, y Carlos González Prieto, que es un periodista que hace más la rosca del poder y cuenta el trasfondo de los temas políticos o empresarios. El desafío es tratar de atraer cada vez más gente. Hay una audiencia importante en el interior, como te decía antes. Continental es una marca con un prestigio importante. Me gusta y me siento cómodo con esa marca, porque hay radios que han quedado muy manchadas en estos últimos años.

-¿Qué análisis hacés del periodismo actual?

-No tiene las presiones que hubo en otro momento. Obviamente, el Gobierno se enoja con cierta información, pero no lo transmite con la brutalidad del kirchnerismo. Al Presidente le importa lo que se dice en los medios, pero en general se lo traga. Y se banca que periodistas de distintos medios tiren primicias que pueden comprometer a integrantes del gabinete. Eso es saludable. El desafío del periodismo ahora es saltar esta trampa de la grieta, que es una estrategia que les sirve al Gobierno y a Cristina. Apuntamos a analizar las cosas con una mirada crítica. Ojalá la gente pueda volver a valorar un trabajo periodístico sin sospechar o pensar en los beneficios que pueda traer. La información se difunde con mayor rapidez, pero al mismo tiempo se critica con mucho mayor salvajismo al que está del otro lado del micrófono. Los periodistas hacen su trabajo, que es distinto al del médico, el plomero, el gasista, y me parece que el desafío es saltar la grieta: que el público sea capaz de ver que la información es objetiva. Sin segundas especulaciones. De ambos lados, la gente identifica quiénes hacen periodismo y quiénes hacen militancia.