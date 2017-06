Cartas de los lectores

Justicia ilegítima

Una sociedad sin justicia, como la nuestra, va rumbo a su disgregación. ¿Cómo se puede tolerar que los que se enriquecieron sin límite en los doce años de la "década robada" paseen su impunidad por los pasillos de Tribunales? ¿Cómo se soporta que la presunta jefa de una asociación ilícita sea autorizada a dejar el país para divulgar sus mentiras en otros lares? El pueblo se sentiría aliviado y protegido si Comodoro Py funcionara a la altura de las circunstancias y no infestado de jueces obsecuentes y tan corruptos como aquellos a los que deberían juzgar.

Como bien aseveró Francisco de Quevedo en el siglo XVII: "Donde hay poca justicia es un peligro tener razón".

María Susana Loperena

Lousteau

El ex ministro Lousteau compitió en la últimas elecciones contra Pro y perdió. En un gesto de grandeza, y buscando cerrar grietas, el presidente Macri lo nombró embajador en los Estados Unidos. Unas semanas antes del importante viaje del Presidente a ese país, renuncia. Ahora quiere presentarse en las próximas elecciones y lo quiere hacer dentro de Cambiemos. ¿Por qué? ¿Desde cuándo fue de Cambiemos? Todo lo contrario. Lo demostró en 2008, 2015 y nuevamente hace un par de meses.

Por favor, señor Lousteau, deje de andar sosteniendo por todos los medios que no lo aceptan en un espacio al que nunca perteneció ni fue invitado. Póngase los pantalones largos. Somos muchos los argentinos con memoria.

Juan Zenon Santillán

De todos

Como ciudadano deseo expresar mi profundo respeto por las Fuerzas Armadas, instituciones fundacionales de la Argentina que están por encima de ideologías o partidismos. No son de nadie, son de todos. Sus integrantes han demostrado que llegado el momento entregan su vida en defensa de la Nación, de sus instituciones y de sus conciudadanos, sin falsas ni absurdas declamaciones. Por eso no puedo admitir que el día en que ellas desfilaron en honor de la mayor fiesta nacional su comandante en jefe, el presidente de la Nación, no haya presidido el acto y preferido jugar al tenis de mesa en un bar de barrio. Tampoco se hizo presente en el Colegio Militar de la Nación el Día del Ejército. Por mi profesión, he tenido oportunidad de encontrarme en algunos países cuando festejaban su día nacional y nunca presencié un hecho semejante. Tal vez el Presidente pueda haber pensado que el hecho de asistir le restaría votos, postura que podría calificarse de demagógica, buscando la simpatía de grupúsculos que sustentan ideologías que han sido ampliamente repudiadas. Reitero, las Fuerzas Armadas son de la Patria, son nuestras, las queremos y las respetamos.

Jorge Carlos Ales

Un grande

Se nos ha ido Roberto De Vicenzo, una leyenda del golf. No voy a hablar de sus grandezas. Sólo voy a dar los números de su vida deportiva. Por todo esto, es y será siempre el más grande:

231 primeros puestos, 127 segundos puestos, 82 terceros puestos, 490 veces terminó entre los primeros cinco, 586 terminó entre los primeros diez. Todo dicho.

Jorge Garasino

Partos en el hogar

Hace ya un tiempo que existe una peligrosísima moda de que el parto se realice en la casa. Incluso numerosas agrupaciones y movimientos asesoran, asisten y fomentan a las madres a realizar un "parto libre", "sin violencia" y "natural" en su domicilio. A su favor seguramente dirán que en las clínicas y maternidades existen riesgos de virus interhospitalarios, maltratos, "negocios millonarios", cesáreas innecesarias, etc., lo cual en algunos casos puede ser cierto. No obstante, los riesgos del "parto en la casa" son altísimos. Por más precauciones y cuidados que se adopten, jamás se podrían igualar las condiciones de un hospital o institución médica especializada. Argumentarán también que sólo es practicado en los casos de embarazos "sanos" donde "no existirían riesgos". Ningún parto estará jamás exento de riesgos y son casi infinitas las emergencias que pueden suscitarse durante el proceso mismo del parto o que pueda requerir el recién nacido. También querrán defenderlo al alegar que se trata de una "decisión personal de la madre o los padres". Ello no es verdad. La madre -le guste o no- desde el momento de su concepción lleva en su vientre una vida distinta a la de ella, con sus propios derechos, los cuales deben ser celosamente respetados desde su origen y que merece todos los cuidados posibles hasta el momento de su nacimiento, durante y después de aquél. Esto es una obligación para los padres y no una opción. Por eso es importante que se impulse una legislación clara al respecto, en la que se penalice fuertemente a los practicantes de este tipo de partos, tanto a los padres como a todos aquellos que colaboren de algún modo en esta praxis irresponsable y egoísta.

Eduardo Schindler

Fe

La semana pasada fui beneficiado por un hecho digno de destacar, cuyo protagonista fue Juan, conductor del móvil 133 de la empresa de radiotaxi Primer Nivel. Bajé del vehículo en el Hospital Naval y en un descuido cayó inadvertidamente mi billetera, con una considerable suma de dinero en efectivo, la tarjeta de débito y mi documento de identidad. A los pocos minutos de descender recibí una llamada al teléfono móvil por parte de la operadora de la empresa, Silvina, quien me avisó de la pérdida y que el conductor volvía hacia el sitio donde me había dejado. Éste me contó que la billetera fue encontrada por la siguiente pasajera, quien se la entregó a él. Acciones como ésta son las que me hacen seguir teniendo fe en la Argentina.

Juan E. Demarco

Asociación de Polo

Días atrás se realizaron elecciones en la Asociación Argentina de Polo, deporte en el cual la Argentina tiene primacía mundial. Los jóvenes 40 años de Eduardo Novillo Astrada y su gente asumen la nueva conducción.

La lluvia cae... la hierba se pone verde y empieza la vida otra vez.

César Ernesto Roman

