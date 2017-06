Es un local bien ubicado, moderno, agradable. La pizza, bastante rica. Mediodía de un martes. Todo transcurre en orden hasta que en una de las mesas piden la cuenta. El mozo promete volver rápido, y cumple. "Son 220 pesos", dice. Dice, pero no muestra. Le preguntan por el ticket. "Ah, el ticket? ¿Lo necesitan? Ya se lo traigo." Va a la caja meneando la cabeza. La señora de la caja frunce el ceño, contrariada. Esta vez, el regreso se demora por lo menos cinco o siete minutos. En la mesa sospechan que es adrede, para que la próxima vez no se les ocurra incomodar pidiendo el mísero ticket. Vuelve el mozo y lo trae. "Perdón, había hecho mal la cuenta: en realidad son 214 pesos." Recibe la tarjeta de débito. Otra vez se disculpa. "Sólo trabajamos en efectivo." Dice que pronto empezarán a aceptar tarjetas. Se da cuenta de que no le creen y larga una sonrisa cómplice.

Nada grave, nada extraño. Lo singular es que la pizzería está a 30 metros del Congreso de la Nación. ¿Nunca comió allí un diputado, un senador, un asesor? Porque debe de ser frustrante sancionar una ley y que cruzando la calle ya no se cumpla. Hay otra posibilidad. Que les encante esa pizza y que no les guste esperar.