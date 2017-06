Roland Garros: Kristina Mladenovic, la chica de los milagros, es el gran sueño francés

Juega con dolores de espalda y no quiso abandonar en el debut pese al consejo médico; eliminó a la campeona Garbiñe Muguruza y se convirtió en la favorita de la gente

MIladenovic celebra, ante la ovación del público francés. Foto: AFP

PARIS.- De los históricos Mosqueteros (René Lacoste, Jean Borotra, Jacques Brugnon y Henri Cochet) a los más ilustres más recientes, encabezados por Yannick Noah y con Henri Leconte y Guy Forget como laderos, desembocando en Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet y el ascendente Lucas Pouille. De Adine Masson y Suzanne Lenglen, pasando por Francoise Durr hasta llegar a Mary Pierce, Amelie Mauresmo y Nathalie Tauziat. El tenis francés tiene una rica historia, incluidas 9 consagraciones en la Copa Davis. Y cuenta con Roland Garros nada menos, una de las joyas mundiales y generador de recursos económicos envidiables. Aunque el público es realista: pocas chances de soñar cuando de por medio aparecen Rafael Nadal, Justine Henin, Serena Williams o Maria Sharapova.

Poco han cambiado las expectativas en el sector masculino: se fue rápido Tsonga (eyectado por Renzo Olivo), Pouille, Gasquet se lesionó ayer y el único que accedió a cuartos fue Monfils, que ahora tendrá al suizo Stan Wawrinka en el camino. Nada tiene que ver el tenis francés masculino con el español por ejemplo: Nadal y Pablo Carreño Busta se metieron en cuartos, mientras tiene chances de sumarse Fernando Verdasco. La historia es diferente entre las mujeres. Con Carolina Garcia y Alizé Cornet en octavos, pero sobre todo por la joya: Kristina Mladenovic , de 24 años, que provocó el gran impacto del domingo al eliminar a la campeona 2016, la española Garbiñe Muguruza : 6-1, 3-6 y 6-3.

Fue el choque de las chicas lindas, que derrochan simpatía de sus semblantes. Aunque Muguruza no tuvo su mejor adiós. El público se excedió en muchos pasajes, celebró las dobles faltas de la oriunda venezolana y la abucheó cuando en su retirada se negó a saludar, en ese único momento en que la aplaudieron un poco. Instantes después, vivió un momento desagradable en la conferencia de prensa: ante una pregunta sobre cómo se sintió en la cancha, bajó la cabeza y se largó a llorar. Fue sacada del recinto por unos minutos y volvió con los ojos enrojecidos. A continuar. "No la he pasado bien en la pista, han estado ahí y lo vieron. ¿Si me duele más cómo me siento ahora o la derrota? La derrota", respondió, al límite de quebrarse nuevamente. "Pero bien, ya está. Ya no me preguntará nadie si me pesar la responsabilidad de defender el título. Ya perdí. A otra cosa". Fueron, sin dudas, días de mucha presión. Muguruza no ocultó su incomodidad por la situación y fue como una olla a presión que estalló en la derrota.

El otro gran estallido en la Suzanne Lenglen lo provocó Mladenovic. Que también lloró, pero de felicidad. Hizo delirar el público, jugó con él en el final, a sabiendas de que está en un momento incomparable de su carrera. Ocho años después de su gran momento en juniors, con consagración en París y final en Wimbledon. Integrante de una familia muy deportiva, con padres de ascendencia serbia y jugadores de handbal y voleibol, mientras su hermano Luka es futbolista del Sarreguemines. Kiki Mladenovic (13a favorita) es la chica de los milagros y desde ahora, la preferida de los franceses. A esta altura, pocos recuerdan de que estuvo a punto de abandonar en su debut ante la norteamericana Jennifer Brady. Tenía casi bloqueada la espalda, ganaba 3-0 en el tercero, y fue llevada al vestuario. El médico le dijo que era aconsejable "parar". Mladenovic le respondió: "Esto es Roland Garros". Le suministraron un antiinflamatorio y volvió a la cancha. Ganó 9-7 ese set. "Es la magia de Roland Garros. El hecho de jugar aquí multiplica las fuerzas. Evité hacer muecas para demostrar nada a mi oponente y me las arreglé para salir", confesó después del tormento. Y a continuación, sin sentirse en plenitud, pudo con la italiana Sara Errani y más adelante con Shelby Rogers (EE.UU.), en otra batalla que sacó adelante por 8-6 en el tercer capítulo. Y el cuadro le ponía en el camino a Muguruza.

Muy buena doblista, especialidad en la que ganó Roland Garros 2016 con Caroline Garcia, ahora comparte la cancha con la rusa Svetlana Kuznetsova. Conforman una buena sociedad. Aunque Kristina no quiere desenfocarse del singles. Siente un gran impulso. Y en un torneo que no tuvo a Serena Williams (embarazada) ni a Sharapova (no fue invitada por su caso doping), con la 1 del mundo eliminada y el cuadro muy abierto, se anima a soñar. Incluso, la suiza Timea Bacsinszky (30a) será su próxima adversaria y no Venus Williams (10a), derrotada por 5-7, 6-2 y 6-1. No quiere pensar en esa espalda que se le bloquea de noche, hasta en las horas de descanso. Se nutre de esa emoción que no pudo contener cuando la gente cantaba y bailaba a su alrededor, generando un clima conmovedor. "Hice como 35 dobles faltas (NdR: fueron 16 en realidad y lleva 40 en el torneo, producto de su lesión), pero ustedes me dan valor". Y la Lenglen volvió a sacudirse.