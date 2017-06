Angelici y Torello, amigos por orden del jefe

El presidente de Boca Daniel Angelici. Foto: Archivo

Una vieja enemistad "Pro" está a punto de terminar. José Torello, asesor presidencial, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, entendieron el mensaje de su jefe político, Mauricio Macri. Se mostrarán juntos mañana, en un encuentro de abogados Pro en el club Español. Según allegados al presidente de Boca, la orden de privilegiar la unidad provino del propio Presidente. Ahora, Torello y Angelici trabajarán juntos para ganar el Colegio Público de Abogados, hoy en manos de Jorge Rizzo.

Sergio Berni, el candidato criollo de los Underwood

La nueva temporada de House of Cards lleva tan sólo unos días en Netflix. Sin embargo, Sergio Berni ya echó mano de esas imágenes y armó otro spot de campaña. En la filmación se fusionan las caras del despiadado Underwood y de Berni. Una voz en off, como si fuera la del actor Kevin Spacey, le dice a su esposa: "Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO", a lo que ella responde: "Yo también prefiero a Berni". El aviso cierra con el ex funcionario jactándose de que ellos, los Underwood, "ya escogieron".

A Abal Medina lo cargan por su cercanía a Randazzo

Miércoles a la noche. Clima de tercer tiempo en la sede del PJ nacional. Había terminado la reunión del partido en la que (una vez más) se discutió el armado de listas. "Quiero una foto con el aval de Randazzo", decía, risueño, Wado de Pedro mientras preparaba el celular para la selfie. Le hablaba a Juan Manuel Abal Medina, uno de los impulsores de la candidatura del ex ministro, que tomó el juego de palabras con humor y posó para la foto con una sonrisa. ¿Sobrevivirá la buena onda al cierre de listas?