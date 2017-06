Dura respuesta del kirchnerismo

Dirigentes cercanos a Cristina y a Scioli calificaron las declaraciones del hijo de Ducler de "opereta"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Foto: Archivo

El kirchnerismo no recibió con agrado las declaraciones de Juan Manuel Ducler, hijo del financista Aldo Ducler, fallecido el jueves y que tenía en mente denunciar ante la UIF maniobras presuntamente ilícitas en torno a los fondos de Santa Cruz y la estatización de YPF.

Dolidos por las declaraciones de Ducler a LA NACION, en las que definió al matrimonio Kirchner como "una banda" y afirmó que "compraron la presidencia" con fondos ilícitos en 2003, representantes del kirchnerismo como el diputado porteño Juan Cabandié o el ex ministro Aníbal Fernández respondieron en duros términos y descalificaron la entrevista publicada por este diario en su edición de ayer.

"Muy berreta la nota clarinizada de LA NACION de hoy. Abajo, como siempre, los payasos opinólogos de ocasión. Se nota mucho la opereta, amigos", escribió Cabandié en su cuenta personal de la red social Twitter, donde agregó una reproducción de la nota en su versión papel. En su crítica incluyó a Sergio Massa, Graciela Ocaña y Elisa Carrió, que pidieron que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Ducler, quien días después de intentar entregar a la UIF información sobre los fondos de Santa Cruz falleció en pleno microcentro porteño de un ataque cardíaco.

Mentiras

Otro dirigente que no ahorró durísimas críticas fue el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien se centró en contestarle al abogado Alejandro Fargosi, para quien "el caso Ducler recuerda la desaparición de US$ 600/1000 millones de Santa Cruz, sin que se sepan su destino ni su ladrón. Impunidad total". Fernández, que fue funcionario y senador nacional durante los doce años de gestión del kirchnerismo, trató a Fargosi de "mentiroso consuetudinario" y adosó un artículo periodístico que daba cuenta del fallo de 2008, con el que el juez Santiago Lozada archivó la causa.

Si bien Daniel Scioli no fue aludido directamente por Ducler, una de sus principales espadas legislativas cuestionó los términos del reportaje. "Me parece que alguien se quedó sin la opereta electoral que pensaban tirar en septiembre", fustigó el senador bonaerense Alberto de Fazio, histórico referente del ex gobernador bonaerense en la Legislatura de la provincia.

Cabandié. Fernández y De Fazio se sumaron al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, hoy cercano a Florencio Randazzo, primer dirigente que cuestionó a Ducler, a quien calificó luego de su muerte como un "pobre hombre" y afirmó que su denuncia era "un enorme disparate".

Para Alberto Fernández, el financista que en su momento estuvo muy cerca de los Kirchner y que lo acusaba de ser parte de "la banda" (el mismo término que usó su hijo Juan Manuel en el diálogo con LA NACION) era "un sinvergüenza que pone en duda mi moralidad".

Cambiemos, entre el silencio y las críticas a Lijo

El Gobierno tomó con mesura las declaraciones de Juan Manuel Ducler, que horas después del fallecimiento de su padre, Aldo Ducler, embistió nuevamente contra el kirchnerismo. "Nos pidió custodia, se la dimos. Que hable y muestre las pruebas que tiene", afirmaron ayer cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña. La única dirigente que salió a hablar sobre el caso fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, que anteayer pidió "dejar abiertas todas las puertas para la investigación y no cerrar nada porque la Argentina está muy enferma de temas que tienen que ver con la corrupción". La que sí opinó fue Elisa Carrió, que a través de Twitter cuestionó al juez federal Ariel Lijo por no investigar "el vaciamiento de YPF que denuncié en 2006 y que Ducler ratificó a la UIF antes de morir", escribió Carrió.