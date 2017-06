Defensa: los testigos se protegieron con lo que había a mano

Algunos se refugiaron en un restaurante. Foto: AP / Mark Stringer

Algunos testigos del atentando se jugaron la vida tratando de contener a los atacantes, incluso arrojando sillas y mesas, cuando tres hombres armados con cuchillos y en una camioneta sembraron miedo en la capital británica.

Gerard Vowls, de 47 años, explicó a The Guardian que vio cómo apuñalaban a una mujer entre 10 y 15 veces. "Decía «ayúdenme, ayúdenme», y no pude hacer nada", lamentó. Vowls lanzó sillas, vasos y botellas a los agresores para tratar de alejarlos de la mujer. "Venían una y otra vez a acuchillarme", narró. "Si hubiera resbalado estaría muerto, me habrían matado", añadió. "Quiero saber si la mujer está bien. Llevo una hora y media dando vueltas llorando, no sé qué hacer", apostilló Vowls, conmovido.

Un taxista, Aksha Patel, dijo que una pasajera suya le explicó que había bloqueado con su cuerpo la puerta de un restaurante para impedir la entrada de un atacante el tiempo suficiente para permitir que la gente saliera por la puerta de atrás, hasta que finalmente tuvo que ceder y salir corriendo.

Honesto fue el gesto de Richard Angell, que volvió ayer a pagar la cuenta y a dejar propina en el restaurante del que salió huyendo. "Tenía que pagar la cuenta", explicó a Buzzfeed News. "Además, no dejé propina y nos cuidaron cuando tenían que haber estado cuidando de sí mismos", añadió.