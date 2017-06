Gabriele Sciotto: el fotógrafo que no se movió de la escena

Una imagen capturada por el fotógrafo Gabriele Sciotto. Foto: Gabriele Sciotto

ROMA (ANSA).- El italiano Gabriele Sciotto, de 25 años, se convirtió en uno de los protagonistas del ataque de anteanoche, ya que fotografió a dos de los tres terroristas, poco antes de que fueran "derribados" por la policía. Sciotto -director de documentales freelance- regresaba a su casa desde un pub cuando vio a un hombre que corría hacia él mientras le decía que retrocediera porque había un ataque terrorista. Sin embargo, su instinto profesional le sugirió continuar. "No me parecía peligroso", recordó. De esta manera, se cruzó con los tres atacantes que intentaron ingresar en el Borough Market. "No sabía qué estaba sucediendo, ellos tenían miedo, la policía estaba asustada", explicó. "Los tres hombres" vestían "un cinturón, que contenía lo que parecía un artefacto explosivo". "Pensé que no era verdad, aunque no lo sabía, así que no me dio miedo." Él no se movió de la escena y logró así capturar las primeras imágenes que dieron la vuelta al mundo.