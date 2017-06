El Indec trabaja en la elaboración de un índice único

Busca construir un indicador que refleje la pobreza más allá de los ingresos

La última medición del Indec establece que la pobreza por ingresos en la Argentina llegó al 30,3% de la población en el último semestre de 2016. Frente a la propuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA, de empezar a tomar como referencia algún indicador de pobreza multidimensional (que incluya los ingresos pero vaya mucho más allá), los técnicos del Indec aceptan el desafío.

"La pobreza estructural se midió siempre en el Indec, bajo diferentes modalidades. En general son metodologías más adecuadas para las épocas censales porque van a cuestiones más estructurales que cambian lentamente a través del tiempo, como vivienda, la distribución de agua potable, entre otras", dice Sandra Duclos, coordinadora de medición de la pobreza en el organismo.

"Los indicadores estructurales no sólo se miden en el censo sino también en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En las bases de datos existe para los usuarios la posibilidad de mirar estos indicadores", agrega. "Además, paulatinamente se van incorporando nuevos cuadros.

Debate interno

Por otro lado, existe internamente un debate acerca de la medición de la pobreza estructural. "En este momento lo que está en discusión es una manera particular de componer algunos indicadores. Se está viendo si el índice oficial tiene que ser, o no, el de ingresos, o si es el de ingresos con un complemento".

La funcionaria aclara, en una visión compartida con los técnicos de la UCA, que los indicadores multidimensionales no reemplazan a la medición por ingresos. "Hay grandes discusiones metodológicas. Se están estudiando distintas alternativas. Realizar un indicador único que contemple una variedad de estadíos estructurales implica muchas decisiones metodológicas, que no siempre son objetivas", añade.

Duclos se refiere a qué peso se le da a cada indicador para hacer un índice único. "Todo va a depender de decisiones que van más allá de lo metodológico y que pueden ser arbitrarias. Hay tantas mediciones multidimensionales como decisiones tome el que las hace. Esto implica un trabajo muy serio y muy profundo y muchos consensos. La propuesta interna del Indec es empezar a trabajar en ello internamente y con otros actores del ámbito público y de diferentes ministerios".

La especialista aclara que es un debate que recién se está iniciando y que va a llevar a pensar una metodología en conjunto, según las prioridades. "Estamos en camino, pero hay que tomar decisiones muy profundas", repite.

"Se trata de pensar qué tipo de indicador de pobreza estructural queremos construir, con qué fines y si eso es verdaderamente pobreza. Nosotros vemos indicadores que se publican en otros países, o investigadores privados, y notamos que a veces eso no necesariamente es pobreza en un sentido estricto. Quizá son carencias múltiples o que apuntan al bienestar", afirma.

Se refiere a que "otros países han construído indicadores de seguimiento de políticas públicas y las van monitoreando, pero no es un indicador como el de ingresos, que establece cuál es el porcentaje de pobres, pero bajo esa definición, no bajo lo que la gente cree o no cree que puede ser un pobre".

En el caso del indicador que publica el Indec, "es pobre aquel cuyos ingresos monetarios provenientes de cualquier tipo de fuente no logran cubrir las necesidades básicas alimentarias, en el caso de la indigencia, y las necesidades básicas totales, en el caso de la pobreza".

Para Duclos, un indicador puede dar muy bajo o muy alto de acuerdo a las decisiones metodológicas que se tomen en el país. En este sentido, Agustín Salvia, director del ODSA, se refiere a poner en marcha un debate que "sea generoso con los pobres y piense en su calidad de vida de manera integral".