Al margen de las urnas

Una boleta que fue única, electrónica y muy lenta

Foto: Archivo

En las elecciones a intendente en Corrientes se implementó como prueba piloto en dos escuelas y 30 mesas la boleta única electrónica (BUE), una iniciativa que el oficialismo nacional busca extender en todo el país. Estaba previsto que el escrutinio fuera más rápido con el uso de esa tecnología, pero eso no ocurrió. Pasadas las 20.30, recién estuvieron los resultados de las mesas en las que se votó con BUE. En el gobierno señalaban que la lentitud no tenía que ver con el sistema electrónico, sino con el escrutinio, que no tuvo nada de innovador.

Tassano, criticado por llevarle el carnaval a Tinelli

Fue un bumerang. El candidato a intendente de ECO-Cambiemos Eduardo Tassano, un cardiólogo de larga trayectoria, fue blanco de duras críticas luego de que 250 integrantes de las comparsas correntinas viajaron a Buenos Aires días atrás para participar de la apertura de Showmatch. Desde la oposición acusaron al gobierno de pagar cinco millones de pesos para participar del show televisivo en el que Marcelo Tinelli mencionó al candidato a intendente en el horario de mayor rating, a quien además le agradeció por "traer a Buenos Aires el carnaval de Corrientes".

Sin datos, el fútbol mantuvo a unos y otros entretenidos

La extrema lentitud en la carga de datos oficiales desmotivó a los dirigentes tanto del radicalismo como del peronismo, que ante el vacío en el escrutinio se pegaron anoche a los televisores para seguir la victoria de Boca ante Independiente luego de la derrota de River frente a San Lorenzo. En el búnker del radicalismo bromeaban que el escrutinio se agilizaría cuando finalizara el partido, pero esas esperanzas se hicieron trizas. A las 21 sólo se había contado el 3 por ciento de los sufragios, y todo indicaba que ése era apenas el comienzo de una noche larga.