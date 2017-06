La pelota no para: amistosos tras la final de la Champions y la fractura de Eden Hazard

El belga se lesionó el tobillo en una práctica en Bruselas, el técnico de Alemania convocó a seis nuevos jugadores y el de España llamó a cinco juveniles

Eden Hazard se lesionó durante una práctica en Bruselas. Foto: DPA

No sólo el seleccionado argentino salió de gira por estos días. Si bien dio la sensación de final de temporada en Europa, con el cierre de la Champions League el sábado pasado en Cardiff, las principales selecciones del mundo continúan en actividad entre amistosos y partidos oficiales, clasificatorios para Rusia 2018 . En este contexto, y mientras el resto de los futbolistas de las principales ligas del mundo empieza a disfrutar sus vacaciones, los convocados a sus respectivos equipos nacionales están desperdigados por distintos puntos del planeta.

Y no son pocos los problemas que los envuelven. Como el que sufrió el belga Eden Hazard , que se fracturó el tobillo derecho en un entrenamiento con su equipo nacional que hoy con República Checa un partido de preparación y que este viernes se enfrentará a Estonia por las eliminatorias europeas. La recuperación le demandará entre tres y cuatro meses.

Mañana, mientras Singapur (que el martes 13 recibirá a la Argentina) jugará con Myanmar, Alemania visitará a Dinamarca, en el marco de la celebración del 25º aniversario del triunfo por 2-0 de los daneses sobre los germanos en la final de la Eurocopa 92. Y Alemania se presentará con media docena de nuevos jugadores, a quienes el técnico, Joachim Löw, quiere probar de cara a los partidos de clasificación del Mundial y la Copa Confederaciones de Rusia. Toni Kroos, del Real Madrid, o Sami Khedira, de la Juventus, tienen unos días de descanso tras la final de la Liga de Campeones. Alemania jugará el sábado, además, con San Marino por las eliminatorias de Europa.

El Mundial es la máxima prioridad para Löw, que decidió darles descanso para los partidos de esta semana y para la Copa Confederaciones, que se disputará en Rusia entre el 17 de junio y el 2 de julio, a figuras como Mesut Özil, Mats Hummels, Thomas Müller y Jerome Boateng, mientras otros habituales titulares como Manuel Neuer, Mario Götze, Benedikt Höwedes, Ilkay Gündogan y Marco Reus, están lesionados.

Una situación similar vive Julen Lopetegui , el técnico de España, quien obviamente les tuvo que dar descanso a tres jugadores del Real Madrid -Sergio Ramos, Isco y Dani Carvajal- hasta el jueves, por más que este miércoles en Murcia haya un amistoso frente a Colombia; no se incorporarán a su selección hasta el jueves. Lo que de verdad le importa es el partido del domingo ante Macedonia. Los también madridistas Nacho Fernández, Marco Asensio y Alvaro Morata sí se sumarán mañana, aunque no parece probable que jueguen ante Colombia. Por eso, Lopetegui sumó a cinco juveniles Sub 21.

Este miércoles, además de España-Colombia y otra serie de amistosos en Europa y Asia, jugarán Bolivia-Nicaragua e Italia-Uruguay, que viene de caer por 3-1 en otro ensayo, ante Irlanda en Dublin.

Para el jueves, en tanto, entre los amistosos que se han programado sobresalen los que protagonizarán Perú-Paraguay y Ecuador-Venezuela. Ese mismo día, por las eliminatorias para el Mundial 2018, jugarán Estados Unidos-Trinidad y Tobago y Costa Rica-Panamá.Como se ve, la pelota no para. La potencias con recambio, como Alemania o España, acuden a los juveniles. El resto se arregla como puede.