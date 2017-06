Tres de cada cuatro dólares de la deuda emitida por Macri fueron para cancelar pasivos de gobiernos anteriores

Se trata de US$ 70.713 millones sobre US$ 96.674 millones colocados desde fines de 2015

Un 73% de la deuda emitida desde que asumió Mauricio de Macri corresponde a deudas contraídas por gobiernos anteriores, según datos oficiales. Las emisiones de deuda realizadas entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 alcanzaron a los 96.674 millones de dólares, mientras que las cancelaciones ascendieron a 70.713 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Finanzas. "Tres de cuatro dólares de deuda emitida desde diciembre de 2015 fueron para pagar deudas heredadas", destacó el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.

De las cancelaciones, 48.980 millones de dólares corresponden a servicios de deuda al día, de los cuales US$ 27.585 millones son vencimientos de capital; en particular, US$ 14.296 millones fueron en moneda extranjera y US$ 13.289 millones en pesos. En tanto, los vencimientos por intereses llegaron a US$ 21.395 millones, de los cuales US$ 10.995 millones fueron en moneda nacional y US$ 10.400 millones en moneda extranjera.

En concepto de deudas con atrasos, se utilizaron 18.960 millones de dólares, de los cuales US$ 15.150 millones correspondieron a la cancelación de la deuda con los bonistas en default desde 2001, US$ 2124 por el programa Gas Plus, US$ 760 millones a Camessa, US$ 608 millones a Petróleo Plus y US$ 318 millones por el Ciadi.

Por otros compromisos, se utilizaron US$ 2774 millones, entre US$ 1005 millones del Plan Gas, US$ 800 millones en la armonización de cajas provinciales, US$ 533 millones a la Dirección Nacional de Vialidad y US$ 436 millones por deudas con Bolivia y Paraguay por energía.

Del lado de las emisiones, que totalizaron US$ 96.674 millones, 41.303 millones fueron en moneda nacional. Del total, US$ 12.479 millones se emitieron a tasa fija, US$ 10.089 millones fueron adelantos transitorios (netos), US$ 9168 millones en bonos a tasa variable (badlar), US$ 5848 millones letras dentro del sector público, US$ 2975 millones en títulos ajustables por CER y US$ 744 millones ajustables por Lebac.

En moneda extranjera se colocaron US$ 55.372 millones, de los cuales US$ 26.250 millones se emitieron en dólares; US$ 14.509 millones en Letes; US$ 3557 millones en Bonar 2025 y 2037; US$ 3247 millones en desembolso a organismos; US$ 2800 millones en bonos en euros; US$ 2124 millones en Bonar 2020 (Gas Plus); US$ 1057 millones en Bonar 2016 (importadores); US$ 750 millones en Bonar 2019 y 2023 (por en blanqueo de capitales); US$ 399 millones en Bonos internacionales en CHF; US$ 362 millones en letras intra sector público (neto); US$ 318 en Bonar 2024 por el Ciadi.