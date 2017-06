Huracán quedó al borde de la zona del descenso y Marcos Díaz le pidió a los árbitros: "No nos caguen más"

El Globo viene de perder con Olimpo por 3 a 1 en un partido en el que Pitana cobró un polémico penal

El plantel de Huracán, molesto con los arbitrajes. Foto: FotoBAIRES

(Télam).- El arquero de Huracán Marcos Díaz se quejó este lunes del polémico penal cobrado por Néstor Pitana en la derrota por 3-1 ante Olimpo de Bahía Blanca por la 27ma fecha del Campeonato de Primera División.

"Esto ya es figurita repetida y da bronca. No pedimos que nos cobren diez penales, sólo queremos que no nos caguen más y dejen de perjudicarnos", exigió Díaz en diálogo con radio La Red.

En la caída del domingo por la tarde en Bahía Blanca, el árbitro Pitana cobró un polémico penal a instancias del asistente Marcelo Aumente luego de una falta de Nicolás Romat fuera del área.

"Le dije que la falta fue afuera y no me decía nada. El juez de línea tampoco lo cobró porque se quedó parado. No sabemos quien cobró el penal porque el cuarto (árbitro, Alejandro Castro) tampoco habló con Pitana", relató el arquero santafecino.

"Él (por Pitana) cobró la falta afuera del área y estaba la marca (en el pasto) que había sido ahí", agregó el arquero "quemero".

A pesar de los fallos polémicos que sucedieron en las últimas fechas, Díaz reconoció que el equipo no debe "fastidiarse" con esas situaciones ya que eso los perjudica en la lucha por la permanencia.

"Entramos en el fastidio y somos los culpables de eso. Después del penal nos bloqueamos y a esta altura del campeonato no podemos hacer esas boludeces", subrayó.

"Yo me fastidié muchísimo y cometí un error en el segundo gol y el tercero también era una jugada controlada", añadió el ex Colón de Santa Fe.

A tres fechas del final, Huracán, que ganó solo uno de los últimos once encuentros, quedó a un punto de Temperley, el último equipo de los cuatro que están en zona de descenso.

"Tenemos que mejorar y no cometer más errores. De esta situación vamos a salir, tenemos que estar más unidos que nunca y pensar en ganar los tres partidos que quedan", cerró Díaz.

El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal volverá este martes al trabajo de cara al duelo ante Unión de Santa Fe, como local, que se disputará luego de la fecha FIFA. Luego, visitará a Lanús y cerrará con Belgrano de Córdoba en Parque de los Patricios.