Angelici se arrepintió de la chicana contra D'Onofrio y pidió disculpas: "Me olvidé que soy vicepresidente de la AFA"

El presidente de Boca había cargado al de River; la relación entre ellos no es buena

Angelici, en su despacho. Foto: Soledad Aznarez

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se mostró arrepentido tras las repercusiones que tuvieron la chicana que le dedicó al presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. "Me olvidé que soy vicepresidente de la AFA y no corresponde", admitió.

D'Onofrio había dicho que tenía una "fría" relación con Angelici, quien había respondido que debía ser "porque está mucho en la cancha de River".

Por otra parte, celebró con cautela la victoria sobre Independiente que dejó al equipo en el umbral del título, confió que se está por definir la continuidad de Guillermo Barros Schelotto y confirmó que pedirá jugar ante Aldosivi el sábado 17.

"Ayer ganamos un partido importante", sostuvo Angelici respecto de la victoria sobre Independiente, pero cauteloso afirmó por TyCSports que "nada es fácil, ni Aldosivi ni Olimpo", los dos rivales que se vienen.

A su vez, confirmó que pedirá a la AFA que ante Aldosivi se juegue el sábado 17 "porque Boca después juega en Bahía Blanca" y que si hubiera jugado "de local o en Capital" no haría tal solicitud.

Boca podría ser campeón en Mar del Plata si pierde River y Banfield empata o pierde y ante ello derivó la decisión en la "seguridad de la provincia de Buenos Aires" sobre si hay visitantes o no.

Otros temas

La continuidad de Guillermo: "Tuvimos menos de una hora la otra vez para cerrar el contrato y esta vez va a ser más rápido. El se quiere quedar. Está concentrado en el objetivo. Su prioridad es el torneo. Hablaremos después".

Ventas y compras: "Boca no necesita vender a nadie. No hicimos negociaciones por nadie. No faltan muchas incorporaciones. Calculo que no van a ser más de tres y tienen que ser para sumar".

Centurión: "No hay nada descartado. Falta una charla que nos debemos los dirigentes y el cuerpo técnico y la vamos a tener a final del torneo".