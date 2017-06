Las Leonas golearon a un combinado B de Gran Bretaña en el debut de la era Corradini

En el estreno del nuevo entrenador, el equipo argentino que se prepara para la Liga Mundial se impuso con autoridad por 9-0 en Londres

Las Leonas festejaron ante Gran Bretaña.

LONDRES.- El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, superó hoy por 9-0 a un combinado B de Gran Bretaña, en el primer amistoso que asumió en Londres, donde cumplirá un tramo de la preparación previo al arranque de la Liga Mundial de la disciplina, pautada para julio venidero en Johannesburgo.

Noel Barrionuevo (2), Magdalena Fernández Ladra (3), Paula Ortiz, María José Granatto, Delfina Merino y Julieta Jankunas fueron las goleadoras.

El conjunto dirigido por Agustín Corradini (quien reemplazó a Gabriel Minadeo) mostró la reaparición de la defensora especialista en córners cortos Noel Barrionuevo, que no había sido considerada por el DT en el anterior ciclo.

Las Leonas volverán a medirse en otro ensayo con el conjunto alternativo de las chicas británicas este miércoles, a partir de las 11.30 hora argentina.

Luego, el jueves 8 (en el Bisham Abbey Centre) y el sábado 10 (en el Parque Olímpico Reina Isabel) habrá dos encuentros con el combinado principal de las Islas Británicas.

Las jugadoras que participan de la gira son Belén Succi, Florencia Mutio, Noel Barrionuevo, Agostina Alonso, Paula Ortiz, Julia Gomes Fantasia, Milagros Fernández Ladra, Lucina von der Heyde, Agustina Habif, Rocío Sánchez Moccia, Florencia Habif, Julieta Jankunas, Magdalena Fernández Ladra, Agustina Gorzelany, Eugenia Trinchinetti, Delfina Merino, Martina Cavallero y María José Granatto.

En tanto, la defensora mendocina Silvina D'Elía se reintegró hoy, luego de dos años de ausencia, a los entrenamientos en el CENARD, junto a otras compañeras que prosiguen entrenándose de cara a la Liga Mundial.

"Me temblaron las piernas de nervios, pero es una sensación linda. Pienso que si no existiera esa sensación, el tener las ganas, no hubiese vuelto. Es una responsabilidad linda, así que lo vivo con mucha alegría. Pienso vivir el día a día y disfrutar mucho el momento que me toca vivir hoy", reveló en declaraciones a la CAH.

Argentina participará de una de las semifinales de la denominada World League en la ciudad de Johannesburgo entre el 8 y 23 de julio. Sus rivales serán Chile (10 de julio), Sudáfrica (12 de julio), Estados Unidos (14 de julio) e India (16 de julio).