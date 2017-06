Tras el spot, Frank Underwood le respondió a Sergio Berni

El ex funcionario kirchnerista lanzó ayer su candidatura para las próximas elecciones legislativas

Frank Underwood le respondió a Sergio Berni.

El ex secretario de Seguridad Sergio Bernilanzó ayer su candidatura para las próximas elecciones legislativas con un spot en el que aparece junto a los protagonistas de la serie House of Cards.

El ex funcionario kirchnerista difundió un video en el que Frank Underwood, el político inescrupuloso que llega a presidente de Estados Unidos, y su esposa, Claire, apoyan la postulación de Berni.

Las imágenes se viralizaron y la respuesta no tardó en llegar. Este martes, la cuenta de Twitter de la serie publicó un video en el cual Underwood le responde al ex secretario de Seguridad. "No se si estar orgulloso o aterrorizado. O ambas cosas", dice el personaje que interpreta Kevin Spacey.

En el spot publicado el último domingo, se fusionan las caras de Underwood y de Berni, con un mensaje sobre su candidatura. "Lanzamos la campaña #YoPrefieroBERNI para las PASO. Esta semana caminaremos PBA y CABA. Sumate", escribió por Twitter y Facebook.

Según pudo saber LA NACION, Berni está dispuesto a competir en las PASO con listas propias en las ciudad de Buenos Aires y en la provincia. El ex funcionario está juntando los avales para participar de las primarias en distintos puntos de la Capital y el conurbano. Su candidato en la provincia sería Marcos Di Palma.