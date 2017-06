30.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña, un nuevo récord

IBM anunció que junto a Samsung y Globalfoundries logró desarrollar la tecnología que será la base para los procesadores que veremos en el mercado en unos años

Un wafer con chips de 5 nanómetros. Foto: IBM

IBM, Samsung y Globalfoundries anunciaron que lograron desarrollar un nuevo proceso de manufactura para obtener chips con elementos de 5 nanómetros de tamaño. Lo más avanzado en uso masivo hoy son los 10 nanómetros (como aprovecha el Snapdragon 835 del Galaxy S8, por ejemplo); lo anterior, los 10 nanómetros.

Estas tres compañías ya habían demostrado que usando litografía de ultravioleta extremo podían llegar a los 7 nm; ahora demostraron cómo hacer un chip del tamaño de una uña con 30.000 millones de transistores de 5 nanómetros dentro.

Como referencia, el Intel 8088 que dio vida a la primera PC, y que llegó al mercado en 1979, tenía 29.000 transistores fabricados con un proceso de 3000 nanómetros.

¿Por qué es importante? El transistor es el elemento básico de cualquier chip, y fundamental para definir su rendimiento (aunque no es el único elemento que influye). Lograr una tecnología de 7 nm permite crear procesadores más pequeños y de más bajo consumo, e incluir más capacidad en una misma pastilla de silicio, todas cualidades muy atractivas para smartphones, tabletas y procesadores que usen baterías o deban consumir muy poca energía al tiempo que ofrecen gran capacidad de cálculo. No obstante, por ahora es un logro de laboratorio: no llegarán al mercado masivo hasta 2020 en el mejor de los casos.