Julia Roberts llega a la televisión

La actriz protagonizará la ficción Today Will Be Different, de HBO

Sólo faltaba ella. Ahora que Julia Roberts tiene una serie confirmada y otra en carpeta, la ya borrosa línea divisoria entre las estrellas de cine y las de TV terminó de desaparecer. Luego del éxito que tuvieron Reese Whiterspoon y Nicole Kidman con Big Little Lies en HBO, Roberts se sumó al elenco de grandes actores que tiene el gigante de la ficción que acaba de estrenar el telefilm The Wizard of Lies, con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. El actor, además, protagonizará junto a Julianne Moore una nueva serie para Amazon que dirige David O. Russell.

En el caso de Roberts, la primera ficción que la tendrá en la pantalla chica se llama Today Will Be Differenty cuenta la historia de Eleanor Flood, una mujer que un día se despierta con la firme intención de pasar el mejor día posible, de pasar tiempo con su hijo, ser cariñosa con su marido y trabajar en su creatividad. Una muy buena iniciativa que se topará de frente con la realidad. Además de interpretar a Eleanor, Roberts también será productora de la serie que transcurrirá enteramente en esa transformadora jornada.

Comosucedió con Big Little Lies, esta nueva serie -aún sin fecha de estreno anunciada- está basada en una novela escrita por una autora reconocida. En este caso se trata de Maria Semple, que además de tener el honor de que la actriz de Mujer bonita haya elegido su texto para probar suerte en la TV, este año verá también su primer libro en el cine. La novela, Where'd You Go, Bernadette, será adaptada para la pantalla grande con dirección de Richard Linklater y Cate Blanchett en el papel protagónico.

Confirmada la llegada de Roberts a la TV, ya se especula con un segundo proyecto que encabezaría. Se trata de la nueva serie del creador de Mr. Robot, Sam Esmail, llamada Homecoming y basada en un podcast de ficción sobre un grupo de agentes secretos del gobierno desesperados por regresar a la vida civil.