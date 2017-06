Poncho exhibe sus diamantes más preciados en la pista de Niceto

El trío de música electrónica presenta oficialmente su álbum más reciente, Joya; Melingo y Mimi Maura, invitados

Javier Zuker, Leandro Lopatín y Fabián Picciano, los señores Poncho. Foto: LA NACION / VICTORIA GESUALDI /AFV

Nada mejor para una buena fiesta que una larga lista de invitados. Javier Zuker, Leandro Lopatín y Fabián Picciano lo saben y obran en consecuencia. Mañana serán muchos los amigos de Poncho que subirán al escenario de Niceto Club para sumarse a la celebración que el trío viene planeando desde hace un buen tiempo para reencontrarse con su público luego de su paso por el festival Lollapalooza y unas cuantas presentaciones en el interior del país: Daniel Melingo, Mimi Maura, Uki Goñi (ex Los Helicópteros) y Simón Poxyran (de la banda mendocina Perras On The Beach), entre otros.

"Nos gusta estar en contacto con otros músicos -cuenta Zuker-. Con los consagrados y con bandas nuevas. En nuestros discos siempre hay lugar para los artistas que admiramos. Invitamos a muchos y muy distintos. No hay demasiados límites en términos de estilo. Si supiéramos que podemos convencer a Caetano Veloso, también lo invitaríamos."

En Joya (2016), el tercer disco de Poncho, aparecen, además de Melingo y Mimi Maura, Joaquín Vitola (Indios), Tweety González, Alejandro Álvarez (Barco), Anita Álvarez de Toledo, Andy Chango, Monoto (ex Miranda!) y Didi Gutman (Brazilian Girls, Meteoros). Todos aportan su granito de arena para la construcción de un repertorio pensado primordialmente para la pista de baile. "Con Joya se termina una trilogía -dice Lopatín, también guitarrista de Turf, que tocó hace unos días en Niceto y prepara nuevo álbum-. Son discos que tienen diferencias, pero también una sonoridad que los une. Joya baja un poco los cambios, es más house que los anteriores, pero está en la misma línea. Ahora queremos hacer algo diferente. Yo dije, medio en broma, que estaría bueno que nos produzca Pablo Lescano. No sé si eso va a ocurrir, pero seguro que se viene un disco con otros colores."

Y esos nuevos colores, adelanta Zuker, reconocido melómano y DJ de larga trayectoria, probablemente tengan que ver con la música africana, que ha despertado últimamente un enorme interés entre los integrantes del trío. "Es una posibilidad, aunque con Poncho nunca se sabe... Nosotros arrancamos probando cosas, sin tener un horizonte definido -agrega Zuker-. Éramos, y somos, fans de los Chemical Brothers, de Kraftwerk y de Fatboy Slim. Entonces estaba claro que el sonido iba a ir más o menos por ahí. Pero después nos fuimos entregando a lo que iba sucediendo, a veces casualmente. Un día fuimos al estudio de Divididos en Parque Leloir y terminamos grabando a la vocalista de !!! (banda neoyorquina de post-punk bailable) cantando sobre unos loops de Divididos, por ejemplo. El proceso de armado de nuestros temas es bastante aleatorio."

Lopatín recuerda cuando se juntó por primera vez con sus compañeros de Poncho, hace casi diez años (el primer álbum del grupo, Ponchototal, fue editado en 2010), y confirma esa particular metodología de trabajo de la que habla Zuker: "Diría que ya con el carro andando se fueron acomodando los melones -explica-. En aquella época yo llegué al estudio de Javier sin mucha idea de lo que íbamos a hacer. Sabía, eso sí, que quería trabajar con él porque para mí es el mejor DJ de la Argentina, no sólo por cómo pone la pista cuando toca, sino también por su gran cultura musical. Ya desde que lo invitamos a participar en el segundo disco de Turf empezamos a fantasear con hacer algo juntos. Y lo mismo con Fabián, que es muy capo en programaciones, loops, toda esa mano. Se armó una sociedad muy piola entre los tres. Yo le dedico mucho tiempo a este proyecto. Tengo también mis compromisos con Turf, pero soy medio workaholic. Y no puedo hacer las cosas a medias".

En el show de Niceto habrá canciones de los tres discos, un remix de "Anda", tema del último álbum de Melingo, y estará presente -a través de su inconfundible voz, sampleada para la ocasión- el Flaco Luis Alberto Spinetta, autor de la letra y cantante original de "Tantra Sky", el tema que cierra el primer álbum de Poncho. "Va a ser un momento muy fuerte, muy emotivo, cuando aparezca la voz de Luis -entiende Lopatín-. Lo recordamos con mucho cariño. Fue alucinante ir a su estudio y grabar con él. Se me pone la piel de gallina de sólo pensarlo."

Poncho

Presentación de Joya

Mañana, a las 21

Niceto Club, N. Vega 5510

Entrada, $ 200