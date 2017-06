Una dramaturgia de los cuerpos en acción

Juan Cruz Berecoechea y su grupo aRiesgo, en la Ciudad Cultural Konex

Mientras duerme, Juan Cruz Berecoechea se inspira. Cuando estaba buscando qué hacer con sus amigos, esa noche soñó que caían flores azules desde su balcón. Al otro día ya sabía de qué se trataría su próximo espectáculo: Sin despertar, que vuelve al Centro Cultural Konex, donde se había presentado en 2015, pero que desde hace cinco años es realidad soñada para todos los públicos a ojos abiertos.

Coreógrafo, bailarín, docente, Berecoechea es el director de aRiesgo, la compañía de circo, danza y teatro integrada por bailarines y acróbatas que desde 2013 recorre escenarios y participa de festivales como Polo Circo (actualmente cerrado al público), Ciudad Emergente, Danza Contemporánea de Buenos Aires y Tanta Danza Rosario. Con la asistencia de dirección de Mariángeles Gagliano y la producción de Gabriela Sáenz, en Sin despertar están en escena seis de los diez integrantes (Max Cargnello, Lucrecia Galarza, Aldana Jiménez, Marcos Miño, Juan Francisco Rodríguez y Sol Pérez Gallardo), más dos reemplazos (Katia Pazanin y Ricardo Pallonari).

Formado en el taller de danza contemporánea del Teatro San Martín, a Berecoechea le cambió la vida cuando se metió en el mundo de las artes del circo, carrera de la Universidad de Tres de Febrero donde enseña desde 2011. "Vengo de la danza y mi conexión con el circo se dio de casualidad y por suerte, porque es lo que más satisfacción me da hacer. Encontré algo así como el 3D, más volumen, más espacialidad, más herramientas creativas", dice el director, que, con su grupo aRiesgo, también realizó el año pasado el espectáculo En el aire. "Volvemos con Sin despertar porque es lo que más felicidad me da -subraya-. Integra la danza y el circo, teatro un poco menos. Pero hay un relato oculto, ideas mías, sueños disparadores donde después todos ponen lo suyo. Trabajo con amigos, quiero sentirme cómodo. Y no interactuamos con el público."

Acrobacia de suelo, contorsiones, verticales, palo chino, cuerda marina, técnica de dúo, danza contemporánea: los amigos de aRiesgo no tienen el mismo origen artístico. Vienen del baile, la actuación, el circo y hasta hay quienes tienen un perfil más deportivo, pero cada uno aporta y se funde con lo mejor y peor del otro para buscar una dramaturgia del movimiento y los cuerpos en acción.

Siempre que puede, Berecoechea se convierte en espectador. El Cirque du Soleil, por ejemplo, le gusta a secas, pero mucho más "cuando hace sus shows afuera, no los que trae acá que son de menos calidad". Pero fue hace unos años, en Buenos Aires Polo Circo, donde conoció y disfrutó a su compañía preferida, Los siete dedos de la mano (Les 7 doigts de la main), de Canadá.

"Aunque tiene un costado elitista, la ópera es una puerta de entrada a la danza, el canto, la música. El circo -compara- también funciona así: abre puertas, invita a los jóvenes, gana públicos porque es el lugar donde todo está permitido."

Sin despertar

de Juan Cruz Berecoechea

En el Centro Cultural Konex, Sarmiento 3131

Domingos, a las 17

Entradas, desde 200 pesos