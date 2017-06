Este mes

Momix: la fórmula del asombro aplicada a la escena

Con 35 años cumplidos, la compañía de "danza ilusionista" Momix, que creó y dirige en Connecticut Moses Pendleton, ha sido conocida siempre por sus creaciones de gran destreza física (de ahí la posibilidad de esa ilusión). En dúos y grupos, con vestuarios increíbles y empleando caños, ruedas o agua en escena, este elenco hizo con la espectacularidad, el asombro y la belleza de las formas un ADN que le dio éxitos en todo el mundo. Ahora es Momix forever, programa que recoge una selección de grandes éxitos y obras nuevas, el espectáculo que volverá a encontrar a la compañía con el público porteño, que el año pasado vio a algunos de sus artistas en la Gala de Ballet de Buenos Aires. Ya están en venta las localidades para las funciones, que se presentarán entre el 15 y el 18 de este mes, a las 20.30, en el teatro Coliseo, Marcelo T. De Alvear 1125. Desde $ 440, disponibles por Ticketek.

Para agendar

Baryshnikov es Nijinsky en el umbral de la locura

Nadie que ame la danza debería dejar de leer los Diarios de Nijinsky, una edición de Acantilado que -como ninguna otra cosa- da una idea completa de quién fue y cómo vivió el llamado "dios de la danza" hasta que, a comienzos del siglo pasado, cruzó el umbral de la locura, que lo llevó a su muerte. Seducidos por este texto, y tras el éxito compartido en The Old Man, Robert Wilson y Mihail Baryshnikov se sumergieron en la leyenda de Nijinsky para concebir un nuevo espectáculo, Letter to a man, que con gran expectativa y éxito en diferentes ciudades llegará este año el escenario del Maipo. Texto, luz, escenografía y música son partes fundamentales de esta pieza porque, como cree el director, "todo el teatro es danza". Aquí, el propio Misha se introduce en la mente fragmentada del bailarín -imposible no advertir el doblez de celebridades rusas que se da en este caso- y su lucha silenciosa contra la locura. Las funciones, a desarrollarse del 7 al 10 de septiembre, ya tienen entradas en venta desde 700 pesos.

Reconocimiento

El premio María Ruanova, para una maestra de bailarines

Como cada año, el Consejo Argentino de la Danza (CAD), que preside Beatriz Durante, entregará el premio María Ruanova, que reconoce todos los años a una figura de este arte, a la vez que recuerda a la gran bailarina argentina. En esta oportunidad, la distinción será a la trayectoria y recaerá en Lidia Segni, maestra de grandes bailarines, coreógrafa y ex directora del Ballet Estable del Colón. En el acto, que se realizará mañana, a las 18, en el Salón Dorado del Teatro Colón (Libertad 611), Segni dialogará en una mesa redonda con las bailarinas Cecilia Figaredo, Nadia Muzyca, Magali Paz y Ricardo Rivas. El encuentro es abierto al público y la entrada, gratutita.