Darío Benedetto, el mejor "9" que tuvo Boca desde el retiro de Martín Palermo

Es el máximo responsable de que el xeneize esté cerca de un nuevo título; más de la mitad de los triunfos en el torneo se debieron a sus goles

Benedetto es el máximo artillero del campeonato con 18 festejos; Guillermo lo respaldó y el 9 le retribuyó con goles. Foto: LA NACION / Prensa Boca

El andar irregular de Boca sobre el camino impredecible del campeonato fue alterando los papeles de protagonismo y relevancia. Al cierre del 2016, la clave para conseguir las victorias consecutivas en los clásicos ante San Lorenzo, Racing y River fue Fernando Gago. En el arranque de este año, Ricardo Centurión fue el dueño absoluto de las llaves del triunfo. Y en las últimas fechas todo parece depender de Darío Benedetto. La confianza está depositada en su gran momento, plasmado en la tabla de goleadores: es el máximo artillero del torneo con 18 gritos. Pocos como él gozan de estar cerca de obtener el título. Porque si bien el Mundo Boca disfruta de sus goles, el Pipa tuvo que encarar circunstancias difíciles que le dieron forma a esta historia que, en menos de un año, escribió varios capítulos.

Inédito, pero cierto. Benedetto no había debutado y ya era discutido por el hincha. Su llegada se dio en medio de la preparación para las semifinales de la Copa Libertadores 2016 ante Independiente del Valle. Pese a que Guillermo Barros Schelotto no había pensado en él, cuando la dirigencia se lo ofreció no dudó en aceptarlo. Sabía de sus condiciones técnicas y su destacada pegada. Por eso, el club desembolsó 5.500.000 de dólares por su pase. Motivo de sobra para que la gente, que exigía una fuerte inversión en figuras pesadas para ganar el torneo continental después de casi una década, cuestione su contratación. No creían en él, no había referencias suyas más allá de haber jugado varios años en Arsenal.

Así, la bienvenida no fue tal. Arribó con una carga importante y la resistencia creció cuando se consumó la eliminación ante el humilde conjunto ecuatoriano. Quizás, por errores del Mellizo: en Quito (derrota 2-1) lo ubicó de extremo derecho por la suspensión de Pavón y no se adaptó; en La Boca ingresó con el 1-3 definitivo, cuando los ánimos estaban derrumbados y la decepción de la gente era inmensa. Fue, para los hinchas, una de las caras de la derrota.

Cuando se puso en marcha el actual torneo, la mochila se hizo más pesada para Benedetto. Porque hubo actitudes de compañeros que lo expusieron más: en la derrota inaugural ante Lanús (1-0) y en el empate ante Godoy Cruz (1-1), entre Carlos Tevez y Pablo Pérez le reprocharon con excesiva bronca algunos desencuentros en el juego. Aquello influyó en la reprobación que recibió en la tarde mendocina, cuando la parcialidad xeneize lo silbó al momento de ser reemplazado tras haber despilfarrado dos oportunidades claras de asegurar la victoria.

Pese a que luego comenzó a convertir, siguieron las situaciones desfavorables: sufrió dos lesiones que le impidieron estar en 5 de los 14 partidos que se disputaron en la primera parte del torneo. No sólo eso, porque Walter Bou aprovechó sus ausencias para convertir goles, ganar química con el Apache y poner en duda su titularidad: las encuestas pedían que el joven atacante le quitara el puesto. Por eso, así como hace algunas semanas fue protagonista de un rumor de una pelea con Gago, por aquellos días se habló de un supuesto conflicto con Carlitos. Soportó de todo.

¿Cómo se sobrepuso? Contó con una gran ventaja: las convicciones y la confianza de Guillermo, que nunca dudó de sus capacidades y le garantizó la titularidad en las instancias más pesimistas: "Mi 9 es él". El entrenador parecía predecir el desenlace de la historia, porque pese a haber sostenido que "la comparación con Palermo no era buena para Darío" él hizo lo propio: "A Martín también lo cuestionaron al comienzo". Justamente, con su doblete ante Independiente, Benedetto ratificó que es el mejor centro delantero del club desde que el Titán se retiró, en 2011.

Atado a su excelente rendimiento está el cambio en la relación con los hinchas. El Mellizo, con su apoyo, logró lo que parecía inalcanzable. El atacante se transformó en ídolo total, cada fin de semana la gente espera sus goles y ante cada salida del campo retribuyen su labor con la ovación que el jugador de 27 años siempre soñó. Desde la tribuna, ahora son conscientes de que sin él hubiese sido muy difícil sostenerse en la punta del torneo: por su goleador, hubo varias victorias clave (ver aparte).

También fue importante su amor por la camiseta. Es tan hincha de Boca que lleva el escudo tatuado en su piel, por eso es que tiene un deseo claro: ser campeón con la entidad de la Ribera. Y no se irá hasta lograrlo. Así es que Christian Bragarnik, su representante, sólo le acercó las dos ofertas recibidas desde Estados Unidos a Daniel Angelici, que decidió desecharlas. Y el Pipa no quiere saber nada: "Ya les dije que mientras se juegue el torneo no me tienen que contar nada, porque mi cabeza está acá", aseguró en su última conferencia. El supuesto interés del Sevilla de España por ahora es sólo un rumor. Y si Barros Schelotto sigue, deseará contar con él, claro.

De todas formas, pensando en una casi asegurada participación en la Copa Libertadores 2018, el presidente dio la sentencia: "Si se va, es por decisión suya. Boca no venderá jugadores". Pese a los malos momentos que enfrentó, Benedetto jamás pensó en irse. No se lo perdonaría. Porque hubiesen sido en vano las lágrimas que derrochó hace un año junto a su esposa Noelia Pons, con quien comparte la pasión por el xeneize, cuando les confirmaron que vestiría la camiseta azul y oro. Ilusionados, sueñan con volver a emocionarse con el campeonato bajo el brazo.

Los partidos que ganó con sus goles

Los tres a Quilmes

Tardó en empezar a hacer goles, pero el día que se destapó hizo 3, en la Bombonera, por la 4° fecha. El primero, desde más de 30 metros.

En el bosque

Boca goleó a Gimnasia con autoridad en La Plata 3-0, por la 9° fecha, y Benedetto hizo los primeros dos.

Al Ciclón, con clase

Otra vez anotó el primer gol, el que abrió el éxito 2-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la 11° fecha. Definió picando la pelota de emboquillada ante Torrico.

Frente al Taladro

Boca venció a Banfield en el Sur 2-0, por la 15° fecha. Pipa fue el autor de ambos goles nuevamente.

Ante Defensa

Otro aporte clave de Benedetto, haciendo el único gol para el festejo de Boca, en la Bombonera, por la 18° fecha del campeonato.

Fiesta en Liniers

Fue uno de los mejores partidos de Boca en el torneo. Ganó 3-1 en Liniers, por la 19° jornada y el primer gol lo hizo otra vez Benedetto.

La ley del ex

Benedetto marcó los dos primeros goles de la goleada de Boca ante Arsenal 3-0, en la Bombonera. Por la 22°fecha. No los gritó por su pasado en el club de Sarandí, donde jugó de 2008 a 2010.

Lo ganó solo

Un Boca muy irregular apenas le ganó a Newell's 1-0 como local por el golazo de Benedetto, desde afuera del área. El 9 se las arregló para auto generarse las chances.

El penal vs. los Rojos

No sólo fue otra vez la gran figura y anotó dos de los tres goles ante Independiente. Pateó con mucha personalidad el penal del 1-0 y en una Bombonera bajo presión.