Cartas de los lectores

Dos lacras

Visité Cuba durante once días, en marzo pasado. Dos visiones falsas dominan en la Argentina sobre este país: la de los que lo detestan y la de aquellos que lo idolatran. ¿Qué percibí yo? Un régimen autoritario que garantiza a la sociedad: a) "droga cero" (luego, juventud sana, sin motochorros, femicidios, barras bravas, robos de celulares, crímenes de jubilados, entraderas ni "narcopolicías"); b) seguridad plena (corolario de lo anterior); c) educación gratuita y selectiva; d) servicio de salud gratuito e integral; e) corrupción pública cero. Otros países de libre mercado, como los "tigres asiáticos", ofrecen lo mismo a su pueblo en materia de seguridad y corrupción pública.

La sociedad argentina cosecha de sus gobiernos todo lo contrario de los bienes que le promete el Preámbulo de la Constitución. Es que "droga y corrupción cero" no es un tema de agenda para la clase política desde hace décadas, pese a que estas lacras constituyen la causa del derrumbe moral y material de nuestro país durante los últimos cincuenta años. Los gobernantes argentinos siguen fieles a la actitud "gatopardista" que universalizó el genial Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie".

Luis René Herrero

Tumba de Alfonsín

El estadista que nos devolvió la práctica democrática, puso la casa en orden y nos brindó felices pascuas no merece el vandálico y repudiable agravio a su tumba.

José Manceras

Piquete de jubilados

Mala noticia: rueda en llanta. Una buena: gomería a dos cuadras. Otra mala: corte en Rivadavia y Callao por un grupo de jubilados. Eran 100, 150. Desviarme implicaba más camino y terminar de estropear la goma y quizá -peor- la llanta. Además de llegar más tarde al trabajo. Un clásico policial: "Tengo orden de no dejar pasar a nadie". Y se vinieron encima los jubilados. Ay. Que no llegaban a fin de mes, que se morían de hambre, que debía entender su situación. Les expliqué que sí, que los comprendía. No fue una excusa: los comprendo. El problema es que ellos no me comprendían a mí: yo no decido cuánto ganan ni iban a cobrar más por no dejar pasar al conductor en llanta. La solidaridad debía ser unilateral. Y obligatoria. La solidaridad voluntaria abría el camino sólo a ambulancias. En pleno fragor argumental (cordial de un lado, crecientemente áspero del otro), una mujer, bien vestida, tiró dentro del coche un volantito: "Tomá, con esto vas a entender". En eso apareció, nomás, una sirena. Y claro: mi coche, bloqueado, bloqueaba a su vez la ambulancia. Como ésta sí tenía derecho popular a pasar (el constitucional del artículo 14 no rige, ¿sabía?), los manifestantes se enfurecieron con el piquete en que sin quererlo me había convertido. "¡Provocador!", acusaron, y a pleno insulto acumularon golpes en la carrocería y los vidrios. Pero las autoridades viales de facto de la tercera edad, que me expulsaban, no me dejaban maniobrar. De la nada surgieron dos fotógrafos, vaya uno a saber de qué medio u organización, retratando el escarnio público, mientras la sirena impacientaba y los agravios crecían.

Por fin, pude salir. Despacito, para no dañar a mis agresores ni la rueda averiada. Y reparé en el volantito arrojado por la señora bien vestida. "Jubilados de Pie", promocionaba, con un dibujito. De Cristina Fernández de Kirchner.

Entonces sí, entendí todo.

P. D.: ante de irme, otra adulta mayor fotografió furtivamente la patente delantera. Al parecer, el delincuente era yo.

Xavier Prieto Astigarraga

Costo de antibióticos

El 1° de mayo una hermana mayor sufrió un ACV. Por su condición de afiliada al PAMI, la derivé al hospital de San Fernando, donde lamentablemente no tenían plaza. Por la urgencia del caso decidí internarla en la Clínica San Fernando, de la calle Lavalle al 1400. Allí, durante diez días le fueron suministradas 40 ampollas del antibiótico piperacilina+tazobactam 4,5 mg y fresubin (polvo nutricional con fibra) 1000 ml. Facturaron 25.013,29 y 3756 pesos, respectivamente. Ante mis dudas sobre esa facturación solicité el detalle de esos importes, lo que nunca hicieron, no obstante mis reiterados reclamos. En virtud de ello, solicité a una farmacia el costo al público de los mismos medicamentos: los precios en este caso fueron de 12.680 y 2980 pesos, respectivamente. Es decir, una diferencia de más de 13.000 pesos con los de la clínica, superior al 100 por ciento. Y esa cifra se sumó al costo de la internación, de 136.479 pesos, aduciéndose que ellos se manejaban con estos precios, "como sucede en los hoteles" con los refrigeradores, donde se facturan las bebidas a un precio superior. Por todo esto, mi hermana, jubilada y sin cobertura médica, debió recurrir a la mayor parte de sus ahorros.

Alberto Azar

Adicción al celular

Creo que cuantos menos amigos reales se tienen mayor es la adicción al celular. La gente está muy sola...

Carlos Bourdieu

Mallinckrodt

Días atrás, la nacion publicó un editorial en el que se comentaba el caso de una alumna que asiste al colegio Mallinckrodt de la Capital en la modalidad de integración escolar. No es nuestra intención referirnos a ese conflicto, cuyos pormenores desconocemos. En la parte final de la nota se hace una referencia injusta sobre el colegio que merece respuesta. Como padres de un niño con un trastorno del espectro autista que asiste a la sucursal Martínez del Mallinckrodt, damos fe del compromiso con la educación inclusiva que la institución tiene desde hace muchos años. Cuando tuvimos que buscar una escuela común para nuestro hijo, nos topamos con el rechazo y la indiferencia de muchos colegios, algunos de ellos los más tradicionales del país. En el Mallinckrodt, en cambio, fuimos recibidos con los brazos abiertos y no hay día que dejemos de agradecer el cariño con el que tratan a nuestro hijo las autoridades, docentes y familias que componen esa comunidad educativa.

Hernán María España

Inés Juárez Peñalva

Terrorismo en Europa

"Están llenando de odio y miedo la cabeza de la gente" -Marce Seira

"¿Por qué siempre a civiles inocentes? No nos dejan vivir en paz" -Stella Maris Peristeris

"Son gente que lucha por sus ideales. Hagámosles un monumento junto a otros mártires de nuestra historia... ¿o no tratamos así a los terroristas aquí? " -Luis Muñoz

