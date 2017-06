Cuáles son las startups para el agro que rompen los moldes

Si bien en nuestro país aún no abundan las inversiones en el sector AgTech y las que hay son, en su mayoría, para la etapa semilla de las startups del rubro, podemos decir que este mercado ha ido madurando y tiene un enorme potencial para crecer.

Un claro ejemplo de que aún existen muchas dudas en los inversores es lo que pasa con el Big data y su impacto en la agricultura de precisión. Hace algunos años, el AgTech ofrecía un gran potencial sobre el uso generalizado de grandes cantidades de datos para cambiar la manera de hacer agricultura y aumentar la perspectiva de lo que estaba ocurriendo en el lote para mejorar su productividad.

Si bien no hay dudas sobre potencial que esto tiene, el proceso ha sido lento y no ha logrado los resultados esperados, principalmente, porque es muy difícil analizar esta información para considerarla en la toma decisiones o bien porque no se tiene información sobre estas plataformas. Es por esto que hoy, los ojos de los inversores de capital de riesgo están puestos sobre inversiones de plataformas de servicios y herramientas que ya le den la información digerida a los productores y de utilidad directa.

Mejora la tecnología para el sector.

En la Argentina, existen programas como Agroemprende, el Agtech de NXTP Labs (que ya realizó algunas inversiones), Glocal o Xpand, entre otros, que ponen el foco en esta vertical y ya están dando sus primeros pasos, tratando de achicar la brecha para la transformación digital.

La buena noticia es que cada día podemos ver más emprendedores, algunos casos con más avances que otros, realizando un esfuerzo en este sector y buscando abrirse paso en el mercado.

Ya hemos mencionado algunas startups extranjeras del agro que están marcando tendencia mundialmente como Biome Makers, Intelin Air, Abundant Robotic, n.io o Farmers Business Network. Ahora quisiera hacer un repaso de algunas startups que ha elegido NXTP para realizar un programa de pre-aceleración, donde las preparan para recibir inversión y que son un ejemplo para entender por dónde ven las oportunidades los emprendedores y los inversores:

Agropool (Argentina): permite a los productores agropecuarios organizarse para realizar compras conjuntas de insumos con importantes descuentos.

Avancargo (Argentina): plataforma on demand para contratación de transporte de carga por carretera. Solución tecnológica para dadores de carga y transportistas.

Garage Agro (Argentina): herramienta de análisis de datos para obtener mejores resultados en la cadena de valor agrícola.

Grou (Colombia): ayuda a pequeños agricultores a crecer, cerrando la brecha entre la producción agrícola y la demanda urbana, utilizando un canal de ventas online para comercializar sus productos.

Laurus (Argentina): empresa de agricultura urbana robotizada, que crea redes de cultivos, distribuidos a lo largo de las ciudades y sus alrededores.

Rastros (Argentina): servicios de información geográfica aplicada a la producción agropecuaria que permiten hacer una producción más eficiente, mejorando los rindes y cuidando el uso de los recursos.

Siembro (Argentina): mercado Online de Agrocréditos.

Spacedat (Perú): plataforma digital para la gestión agrícola basada en data captada por drones con integración a otras aplicaciones tecnológicas que permite a los agricultores optimizar el uso de recursos y maximizar sus ganancias.

The Food Market (Argentina): mercado online para la compra directa a productores locales.

También podemos mencionar otras que ya llevan un camino recorrido como: Tambero.com, Pago Rural, S4 Agtech, Kilimo o Agrofy. Algunas han cambiado su modelo de negocio en más de una ocasión, lo que nos revela que estamos siempre en un continuo aprendizaje, en busca de mejorar los rendimientos incorporando tecnología a los procesos de negocios y que, finalmente, se pueda capturar el valor, que es cuando alguien paga por ello.

Tanto inversores como emprendedores, tal y como pasa en cualquier otra industria, estamos aprendiendo y desaprendiendo, transitando un camino para lograr la transformación digital necesaria que mejore la productividad en un contexto de misma cantidad de recursos del factor tierra con un mundo en continuo crecimiento.

El autor es socio de Barrero & Larroudé y presidente de Unaje