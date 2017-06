Paula Oliveto: "No hay hipocresía entre Macri y Carrió"

[Video] La legisladora habló del vínculo entre el Presidente y la diputada; además habló de la información

La legisladora de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto estuvo en PM y se refirió a la relación entre le presidente Mauricio Macri y la diputada Elisa Carrió ; además opinó sobre el intento del fallecido financista Aldo Ducler de brindar información sobre los fondos de Santa Cruz.

Para Oliveto la coalición de gobierno entre el radicalismo y Cambiemos "es una alianza san y, no hay hipocresía entre Macri y Carrió".

"Somos parte del mismo proyecto político con Macri y con Horacio [Rodríguez Larreta]", indicó la legisladora y explicó el motivo por el que no hay internas en la Capital: "El radicalismo acordó que en los distritos donde gobernara Cambiemos no podía haber internas. No tenemos matices, somos parte del mismo proyecto, Lousteau tiene un proyecto distinto".

Sobre el fallecimiento del financista Ducler, ligado al kirchenrimo, Oliveto señaló: "En la nota a la UIF planteó el destino de los fondos de Santa Cruz para hacer campaña y la compra de YPF por parte de los Eskenazi. Nos perdimos las oportunidad de que Ducler nos dijera donde están los fondos de Santa Cruz".