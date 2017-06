¿Qué biblioteca se oculta en el Partenón de los libros prohibidos de Marta Minujín?

La infidelidad, el desafío al orden y la fantasía, ejes de los seis mil libros que viajaron de Buenos Aires a Kassel para alzar la obra que el sábado inaugura la gran muestra

El Partenón que Marta Minujín presentará al mundo este sábado, en la ciudad de Kassel (Alemania), durante la muestra de arte contemporáneo documenta 14, encierra una biblioteca vergonzosa para la historia de la humanidad. Tal como lo fue la primera edición de ese "monumento", instalado en el centro porteño allá por 1983, poco después de la caída de la dictadura militar en la Argentina. Cada uno de los casi cien mil libros que harán de ladrillos en esos virtuales muros milenarios integró, o integra, elencos de títulos prohibidos en algún lugar del mundo y en algún momento de la historia.

Minujín y el prototipo que reeditará su obra de 1983. Foto: Gentileza M. Minujín

Desde Buenos Aires se despacharon hacia Kassel seis mil volúmenes de unos trescientos títulos que comparten ese triste infortunio, donados por particulares y editoriales. Los más repetidos fueron El Principito (Saint-Exupéry) y El Príncipe (Maquiavelo). En el envío figuran clásicos de la literatura universal (Crimen y castigo, de Dostoievski; La guerra y la paz, de Tolstoi; La búsqueda de los absoluto, de Honoré de Balzac; La metamorfosis, de Franz Kafka) y obras de filósofos (Crítica de la razón pura, de Kant; Elogio de la locura, de Erasmo; Los siete libros de la sabiduría, de Séneca, y Más allá del bien y del mal, de Nietzsche); títulos publicados hace siglos y también muy recientes, como la saga best sellerCincuenta sombras de Gray de E.L. James. Viajaron novelas de autores argentinos (Osvaldo Soriano, Manuel Puig y Rodolfo Walsh), entre muchos otros latinoamericanos, como Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Mario Benedetti y Jorge Amado.

¿Qué biblioteca guarda, entonces, la obra monumental de Minujín? Colaboradores de la artista compartieron con LA NACION la nómina con unos 130 títulos enviados desde el país a Alemania. Consultado para responder a la pregunta del millón, el director de la Biblioteca Nacional revisó la lista, y en un primer vistazo confirmó su sospecha: "La censura es una historia paralela de la literatura. Para cada obra reconocida hay una obra censurada, y muchas veces son las mismas".

La misma invitación provocó en Javier Martínez, director general del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del gobierno porteño, una reflexión: "Lo absurdo que tiene cualquier prohibición que restrinja la libre circulación del pensamiento, las ideas y los textos literarios. Muchos de estos escritores han dejado una huella en la historia de la literatura y el pensamiento universal".

¿Se perciben elementos o temas en común? "Sólo que son la expresión de una cierta idea -opinó Manguel-, y toda idea lleva implícita su negación. Decir «la Tierra es redonda» supone a alguien (Trump quizá) que dirá «no, la Tierra es chata». La censura lleva como consigna aquella frase de cierta farsa española: «De qué se trata, que me opongo»." Martínez, en cambio, vislumbra y enumera varios ejes que atraviesan esta hipotética biblioteca, como "la infidelidad, la resistencia al paso del tiempo, la fantasía, la crítica a la burocracia, el desafío al orden establecido y el concepto de libertad".

Reunidos y expuestos ante el mundo, los ejemplares del Partenón de libros de Minujín constituyen una biblioteca que contiene varias secciones: literatura universal clásica, literatura hispanoamericana, ensayos y teoría política, psicología, y en la que "se podrían hacer varias clasificaciones y agrupaciones temáticas", según observó Martínez. Una biblioteca cuya característica esencial es "ser la sombra de otra, la de libros no mencionados y, así, doblemente condenados. La censura al menos los nombra, que ya es un reconocimiento. Pero existe una biblioteca más profundamente oculta, la de los libros olvidados". Este razonamiento inspira a Manguel a proponer: "Quizá la próxima obra de Minujín podría ser una biblioteca de anaqueles vacíos".

Aprender de Atenas

Los volúmenes que se despacharon desde aquí fueron los depositados por los vecinos durante dos meses en contenedores ubicados en trece puntos estratégicos de la ciudad (como el C. C. Recoleta, el Mamba en San Telmo, el Teatro Colón en el centro y la Usina del Arte en La Boca). También se incluyeron textos donados por editoriales como De La Flor y Penguin Random House. Y otros tantos debieron descartarse porque no figuraban en las listas publicadas por los organizadores de documenta 14, suerte de fiscalizador de la convocatoria.

La nueva réplica del templo griego que Minujín levantó en la plaza Friedrichsplatz de Kassel -donde en mayo de 1933 los nazis quemaron dos mil libros- tendrá las mismas medidas del Partenón de la Acrópolis: 70 metros de largo por 30 de ancho y 20 de altura. Además de la Argentina, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, y bibliotecas, fundaciones, librerías de segunda mano y donantes individuales hicieron llegar su aporte. En Kassel se implementó un sistema de recolección similar al porteño y sumaron la recepción por vía postal. A juzgar por la artista, este Partenón "será un escándalo, una obra monumental de colaboración masiva que plantea aprender de Atenas, del hombre superándose a sí mismo, y de vivir en el arte".

Una instalación monumental

Cima del arte

El nuevo Partenón de libros prohibidos de Marta Minujín se levanta en el marco de documenta 14, la importante muestra de arte contemporáneo quinquenal que abre el sábado en Kassel, Alemania.

100.000

volúmenes de seis países

Minujín propuso esa cantidad en alusión a los cien días que dura la exposición. Vienen de Alemania, EE. UU., Francia, España, Reino Unido y la Argentina.

6000

enviados desde la Argentina

Durante dos meses los vecinos porteños depositaron sus donaciones en una decena de contenedores distribuidos por distintas zonas de la ciudad.

