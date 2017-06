Los creativos lo saben muy bien: no siempre hay una moral de la publicidad. Lo realmente importante es que venda. Sólo que a veces no se trata de perfumes, tabaco o afeitadoras; se trata de personas, un detalle que hace que las cosas sean aun peores. Sergio Berni puso en circulación el domingo un video con el que lanzó su candidatura a las próximas elecciones de octubre. La primera imagen de ese spot es la del actor Kevin Spacey como Frank Underwood, el protagonista de la serie House of Cards. Una truca digital va transformando lentamente ese rostro hasta convertirlo en el del ex ministro de Seguridad de la gestión de Cristina Kirchner. ¿Qué quiere decirnos Berni con esa imagen?

A esta altura de los hechos, cuando acaba de subir a Netflix la quinta temporada, parece innecesario explicar quién es Frank Underwood, que desde su banca de diputado y camino de la Casa Blanca no afronta dilemas éticos a la hora de desplegar recursos venales de todas las especies ni duda en convertirse en un asesino cuando necesita deshacerse de un adversario. "Quizá crean que soy un hipócrita; pues deberían hacerlo", se sincera en uno de sus diálogos con el espectador. La misma franqueza de Berni en su brutal sincericidio.