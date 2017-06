Según un experto de armas en la ONU, "la propaganda de Isis es extremadamente buena"

Nicolás Dapena estuvo en Terapia de Noticias, en LN+

El terrorismo volvió a golpear este lunes en Melbourne, Australia, días después de los atentados en Londres. Nicolás Dapena -fue experto en armas en la ONU, estudió el tráfico de armas en la guerra de Yemen y fue team leader de un grupo que investigó el uso de armas químicas por parte de Isis en Alepo- estuvo junto con Ana Prieto, periodista y autora de Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo, en Terapia de Noticiaspor LN+ para explicar detalles de los recientes ataques terroristas.

Prieto opinó sobre qué es lo que los conduce a hacer estos actos. "No es tan simple, la composición misma del Estado Islámico es muy compleja, no está hecha solamente de fanáticos religiosos, tiene una parte escindida de morir por Alá, que juegan una especie de batalla cósmica entre ellos y el resto del mundo occidental, y del resto de los musulmanes que no son como ellos, pero en la composición de arriba del EI también hay mucha mano de Sadam Husein que quedó desempleada y que no era religiosa. Y la última cadena de reclutas son estos chicos que salen a atentar".

"La propaganda de Isis es extremadamente buena", opinó Dapena. Y dijo: "Tiene una capacidad de transmitir la brutalidad y segundo el heroísmo de integrarse a la causa". Explicó que la propaganda que ponen en movimiento para captar y reclutar gente que es permeable a ese reclutamiento es "brutal".