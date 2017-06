La renovación en Racing: los jugadores que están bajo la lupa y los refuerzos que buscará Diego Cocca

Tras el empate de anoche ante Aldosivi, los hinchas despidieron al equipo entre murmullos; la posibilidad de entrar a la Copa Libertadores se aleja

Foto: FotoBAIRES

La primera vez en el año que Racing no ganó como local se fue despedido entre murmullos. Más que una muestra de poca paciencia, en este caso, fue la prueba de que hasta el empate 1 a 1 con Aldosivi que complica el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores la Academia sólo se apoyaba en los resultados. Con distintos salvavidas que le ofrecían la jerarquía individual -a veces Lisandro López, en otras Marcos Acuña, también Gustavo Bou y últimamente Lautaro Martínez- había salido a flote en la tabla gracias a los triunfos en el Cilindro. La victoria esta vez no llegó y entonces no quedó casi nada para destacar, por eso sus hinchas se fueron entre reproches. Incluso silbaron el cambio que dispuso Diego Cocca cuando mandó a la cancha a Francisco Cerro por Santiago Rosales, a quince minutos del final y con la necesidad de sumar de a tres.

Ahora, el único motivo que abre la puerta a la ilusión es también lo que más preocupa en la mitad celeste y blanca de Avellaneda: en estas tres fechas finales de campeonato Racing chocará con tres rivales directos para clasificar a las copas, como son River, Colón y Banfield. Tras la deslucida igualdad ante el Tiburón, es una incógnita cómo hará la Academia para medirse de igual a igual con sus competidores.

Renovación es la palabra que más se escucha en el Cilindro desde la derrota en el clásico ante Independiente, hace ya tres semanas. Sin Marcos Acuña -en Melbourne, con la Selección- ni Diego González -suspendido por haber llegado a las cinco amarillas- la Academia mostró todas sus limitaciones en la mitad de la cancha y en la última línea ante Aldosivi. Desde que Agustín Orion llegó a Avellaneda le marcaron 38 goles en 29 partidos. En muchos, como el último de Antonio Medina, ha tenido responsabilidad. El caso del arquero es el más emblemático acerca de la incógnita que representa el futuro de cada futbolista en el club después de junio. Aunque tenga contrato hasta 2018, todo indica que su vínculo con el club terminará al finalizar el campeonato. Lo mismo se extiende a buena parte del plantel, a excepción de los intocables Bou, López y Acuña. Incluso algunos históricos como Aued, Pillud, Cerro, Díaz y Videla, campeones en 2014, son evaluados después de los últimos malos rendimientos.

Desde el momento que Cocca arregló su regreso al club que clavó la vista en el mercado de pases de junio. El pacto con Víctor Blanco -en campaña para las elecciones de fin de año- fue que Racing invertirá fuerte en el próximo receso. La última línea es lo que más preocupa, por eso el técnico piensa en dos centrales, un lateral y un volante de contención. Además, un mediocampista por derecha y uno de creación. Las incorporaciones han sido el talón de Aquiles de Cocca. Las llegadas de Meli y Torsiglieri, de escaso aporte, son la última prueba. Por eso, serán estudiados con lupa quienes lleguen para la próxima temporada.

Racing se metió en la pelea tras una seguidilla de cinco victorias ante Godoy Cruz, Quilmes, Tigre, Sarmiento y Atlético Tucumán. Luego cayó en la irregularidad. Tanto el plantel como el cuerpo técnico nunca apuntaron al campeonato, pese a que Boca estaba cerca en algún momento. El objetivo siempre fue seguir adelante en la Copa Sudamericana y clasificar a la Libertadores. El primero se cumplió. Para el restante llegó la hora de las definiciones, que lo agarran a Racing en un mal momento anímico, futbolístico e individual.