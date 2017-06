Ataques en Londres: identificaron al tercer terrorista, un ítalo-marroquí de 22 años

Su nombre es Youssef Zaghba y en 2016 había sido detenido al intentar viajar a Turquía

Londres: identificaron al tercer terrorista, un italiano-marroquí de 22 años. Foto: AP

El tercer terrorista que atentó contra Londres el sábado por la noche y provocó la muerte de al menos siete personas se llama Youssef Zaghba y es un ítalo-marroquí de 22 años que vivió en Bologna, Italia , varios meses.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Repubblica, el joven había sido detenido el año pasado cuando intentaba abordar un vuelo a Turquía y las autoridades aeroportuarias habían detectado que no llevaba equipaje ni siquiera dinero al intentar abordar el avión. Además, tenía sólo un pasaje de ida. Por eso, lo señalaron como sospechoso, lo encerraron en una celda y lo escucharon cantar himnos en homenaje a Estado Islámico .

En aquel entonces su madre, italiana, casada con un hombre nacido en Marruecos y que aún vive en Bologna, explicó a la Policía que su hijo había dicho que quería ir a Roma y que nunca había hablado de Turquía . Los fiscales, sin embargo, ordenaron una serie de controles en su teléfono celular y allí un par de imágenes confirmaban su voluntad de unirse al Estado islámico.

Sin embargo, por su pasaporte italiano Zaghba no pudo ser expulsado y las pistas no se consideraron suficientes como para acusarlo de terrorismo. Su nombre fue puesto en la lista de personas peligrosas.

Con su identificación, las autoridades británicas tienen ya los nombres de los tres terroristas que el sábado por la noche atropellaron a varias personas en el Puente de Londres y luego acuchillaron a decenas en el mercado de Borough, en un ataque que terminó con la vida de siete personas e hirió a 49.

Minutos después del atentado, la Policía abatió a los tres agresores, que vestían chalecos bomba falsos. Uno de ellos, Khuram Shazad Butt, había aparecido en el documental "The Jihadis Next Door" y era conocido de las autoridades. El segundo hombre, Rachid Redouane, no había levantado ninguna sospecha.