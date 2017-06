Jujuy: el juez rechazó el pedido de detención de Eduardo Fellner en la causa por el desvío de fondos

Pidió que se defina qué fuero se hará cargo de la investigación antes de ampliar la imputación

Eduardo Fellner, ex gobernador de Jujuy. Foto: Archivo

El juez de Control número 4° de Jujuy, Isidoro Cruz, rechazó el pedido de detención del ex gobernador de esa provincia Eduardo Fellner y de dos ex funcionarios de su administración, en una investigación sobre el supuesto desvío de fondos destinados a viviendas. Es la misma causa que enfrenta la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

El titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, anunció que el fiscal de Investigaciones Penales número 1, Diego Cussel, apelará el fallo del magistrado. Cruz argumentó que no decidirá en torno de la ampliación de imputación y el pedido de detención contra Fellner y los ex funcionarios Luis Cosentini y Lucio Abregú, hasta que se defina qué juzgado se hará cargo de la investigación.

El abogado Luis Canedi, representante legal del ex ministro de Infraestructura de la Provincia Luis Cosentini presentó la semana pasada un planteo de competencia. Como en la causa se investiga el destino de fondos del gobierno nacional destinado a la construcción de viviendas en la provincia, el expediente podría pasar al fuero federal.

Al pedido de resolución de competencia efectuado por la defensa del ex ministro, se sumó en las últimas horas la solicitud en el mismo sentido de Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda de la Provincia. Si bien Cruz descartó definir ahora sobre el pedido de detención presentado por el fiscal, ayer autorizó una serie de allanamientos que incluyeron la casa de Fellner y los ex funcionarios.

En la causa se investigan fondos que recibió Milagro Sala para la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru y que, según la fiscalía, estaría probado que no fueron construidas.

Fellner emitió un comunicado en el que sostuvo que es "inocente" y se puso a disposición de la justicia.

Agencia DyN