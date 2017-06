Aldo Ducler había denunciado "graves amenazas" ante la Justicia

En 2016, el financista hizo una presentación ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi

Aldo Ducler.

Aldo Ducler, el financista que murió el jueves en circunstancias que para su familia siguen siendo sospechosas y que había prometido en un escrito presentado en la Unidad de Información Financiera (UIF) revelar documentación explosiva sobre los millonarios fondos de Santa Cruz y la "argentinización" de YPF por parte de los Kirchner, se había presentado en 2016 en la Justicia para denunciar "graves amenazas".

Según documentos a los que accedió LA NACION, Ducler había presentado en octubre pasado una ratificación de una denuncia iniciada un mes antes por "lesiones a su honor" debido a las versiones que lo vinculaban al "narcolavado" -causa por la que había sido sobreseído- y los fondos de Santa Cruz. La denuncia se había hecho en el tribunal que conduce el juez Marcelo Martínez de Giorgi. En esa ratificación afirma haber sido "blanco de graves amenazas proferidas en forma cobarde en las redes sociales". En el círculo de los Ducler afirman que el magistrado no reaccionó ante esa información.

"Me pongo a vuestra entera disposición a efectos de colaborar y aclarar cualquier cuestión referida a los hechos que la presente investigación suscite, a ellos de preservar el buen nombre que con los años me he ganado", afirma el escrito presentado en la Justicia y agrega: "En este sentido acompaño -ANEXO III- una serie de noticias periodísticas que guardan estrecha relación con el objetivo de mi denuncia y que, además, vuelven a vincularme con posibles acciones espurias en relación al manejo de los fondos cobrados por la Provincia de Santa Cruz en concepto de regalías". La nota a la que accedió LA NACION está firmada por Aldo Ducler (DNI 5.327.210).

Aldo Ducler había denunciado amenazas. Foto: Archivo

Sobreseído por "narcolavado"

En mayo de 2008, Ducler había sido sobreseído por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid por una causa de "narcolavado". Sin embargo, se lo seguía vinculando al hecho en los medios. Mercado Abierto había quedado en medio de una investigación del gobierno de los EE.UU. sobre lavado de dinero en el que, según Interpol, la CIA y la DEA, cuentas de la financiera fueron el destino final de millones de narcodólares enviados desde Nueva York por agentes secretos que infiltraron gran parte de una operación encubierta realizada y reconocida por el gobierno de los EE.UU. con el Cartel de Juárez.

A fines de los 2004, la justicia mexicana afirmó que la llamada "Operación Casablanca", nacida a fines de los 90 y en la que había sido salpicado Ducler, era ilegal. En septiembre de 2000, de acuerdo a documentos a los que accedió LA NACION, los integrantes de Mercado Abierto (Ducler, Miguel Iribarne y Héctor Scasserra) llegan a un acuerdo con los Departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos para poder seguir operando en ese mercado y descongelar sus cuentas bancarias.

La semana pasada Ducler pidió seguridad para su familia y exigió a la UIF, mediante una nota formal, que se investigue la "asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que conjuntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini,Julio De Vido,Axel Kicillof, Carlos Slim, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse entre otros, han malversado los Fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993". A cambio de una recompensa, pedía acogerse al régimen de la ley del informante, no reglamentada por el Gobierno, para aportar "datos de cuentas en EEUU, Luxemburgo, Suiza donde estaban depositados los Fondos de Santa Cruz"; banqueros y representantes empresas en España y Australia; "documentación respaldatoria sobre la ingeniería jurídica para que el gobierno compre el 25% de YPF a Repsol", además de "documentación respaldatoria de cómo los Kirchner ejercieron presión a Repsol para obtener el 25% de YPF". Agregaba que contaba con "documentación de cómo Repsol otorgó prestamos por más de USD 1.000 millones".

cerrar

En una entrevista exclusiva con LA NACION, el hijo del financista, Juan Manuel, afirmó que "los Kirchner eran los jefes de una banda" y que su padre tenía todos los papeles para probar los manejos con los fondos de Santa Cruz e insistió con que el episodio de la muerte había sido "muy confuso". Los resultados de la autopsia, no obstante, indicaron que Aldo Ducler murió por una isquemia y problemas cardíacos.

"¿Qué sabía Aldo Ducler? -preguntó este medio el sábado-. Sabía sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz y su vínculo con el Banco de Santa Cruz, la adquisición de YPF y el acceso a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003", explicó entonces. Según Juan Manuel Ducler, su padre sabía, incluso, sobre "la compra" de la presidencia con esos fondos públicos. "Los Kirchner eran los jefes de una banda", apuntó.