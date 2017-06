Mauricio Macri ordenó a sus ministros un fuerte recorte de gastos para 2018

El Presidente encabezó una reunión de Gabinete y pidió privilegiar los programas para bajar el déficit el año que viene

Durante la reunión de gabinete de hoy, el presidente Mauricio Macri les ordenó a todos los ministros que presenten en los próximos días un informe con los programas que se podrían eliminar para el año que viene, con el objetivo de presentar un presupuesto de 2018 con un fuerte recorte de gastos fijando prioridades de gestión.

Luego del encuentro que se realizó en el Salón Eva Perón, un alto funcionario confió a LA NACION que "la idea es que haya un recorte grande el año que viene donde se van a fijar prioridades".

Otro allegado al Presidente precisó que "hay un techo de gasto con lo cual todos los ministerios tienen que sentarse y privilegiar cuáles son los programas que van a priorizar". Y aseguró: "Nosotros la meta de déficit fiscal de 3,2% de PBI para 2018 la vamos a cumplir y este año vamos a cumplir la de 4,2%".

Mauricio Macri reunido con su gabinete. Foto: DyN / Presidencia

El primer indicio lo dio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ofició de vocera y anunció al salir de la reunión de gabinete que el Poder Ejecutivo acordó la elaboración del proyecto del Presupuesto Nacional para 2018, que "será austero y con menor peso del Estado sobre la economía".

Por ese motivo, informaron las fuentes oficiales de la Casa Rosada, "todos los ministros deberán enviar un detalle de las áreas y los programas que deberá recortar para 2018".

En su edición del 8 de mayo último, LA NACION adelantó que para bajar el gasto, el Gobierno preparara una reestructuración del Estado para lograr un recorte amplio del déficit en 2018 y dar señales claras de lucha contra la inflación, más allá de la política monetaria restrictiva del Banco Central. Un detalle no es menor: el Gobierno intentará ganar las elecciones del 22 octubre y el año próximo no tendrá elecciones a la vista por lo cual no necesitará recalentar el gasto.

Durante la reunión de ministros también se analizaron los datos del agro, la construcción, la industria, el empleo y la actividad económica. Además hubo un repaso del nuevo esquema que se negocia con las provincias para modificar la Cooparticipación Federal que regirá desde 2018.