Jorge Sampaoli dio su primera entrevista como DT de la selección: contó cuál es su idea y cómo piensa plasmarla con poco tiempo de trabajo

El técnico le brindó un mano a mano al sitio de la AFA; en principio, sus contactos con la prensa serán sólo por conferencias

Sampaoli, en el predio de Ezeiza antes de partir a Melbourne.

(DyN) - El entrenador de la selección argentina , Jorge Sampaoli , resaltó que la gira por Australia y Singapur busca transmitir a los jugadores "la idea" que propone y que "sirva" para el partido por eliminatorias ante Uruguay, el 31 de agosto próximo en Montevideo.

"Lo más importante de la gira será encontrarnos con un grupo de futbolistas a los que le podamos transmitir una idea", sostuvo Sampaoli en su primera entrevista como DT de la selección, que fue publicada en el sitio oficial de la AFA. En principio, no dará notas mano a mano y se expresará en las conferencias de prensa.

En el reportaje sostiene que "el intento de la idea futbolística, con el poco tiempo de desarrollo que hay en las selecciones -porque los jugadores llegan muy cerca de la competencia-, tendrá que ver con generar, estratégicamente, potencialidades que generen comunión entre los futbolistas, que con respecto al juego tengan compatibilidad".

En este punto hizo hincapié al sostener que "cuando uno selecciona, lo más importante es elegir aquellos jugadores que tengan la chance de potenciarse juntos porque muchas veces hay muy buenos jugadores, pero juntos se neutralizan. Y en ese camino vamos a estar".

Las frases de Sampaoli, en la entrevista con la AFA

"Tener la posibilidad de ponerme el buzo de la selección es un sueño cumplido. Uno siempre desde chico, como amante del fútbol, quiere jugar en la selección. Eso no se pudo dar. Después, cuando sos director técnico, querés ser el entrenador de la selección argentina. Pasaron algunas posibilidades que nunca se concretaron. Hoy lo único que espero es cumplir con las expectativas de la gente, para que pueda reencontrarse con la Selección".

"El Predio de la selección debe ser uno de los mejores del mundo. Creo que es un lugar espectacular para tratar de generar todo lo que tenga que ver con la práctica del fútbol. Me encontré con una obra que muy pocas veces vi. He recorrido el mundo entero conociendo lugares y éste me parece increíble".

La agenda. La selección de Sampaoli jugará el viernes, a las 7.05 de la mañana, ante Brasil en Melbourne. Luego, el martes se enfrentará a Singapur como visitante. El 31 de agosto es el partido ante Uruguay en Montevideo por las eliminatorias y, cinco días después, el conjunto nacional recibirá a Venezuela.

"Lo más importante de la gira será encontrarnos con un grupo de futbolistas a los que le podamos transmitir una idea. Lo positivo va a estar vinculado con eso. Después, el desarrollo de los partidos va a ser bastante dificultoso porque son escenarios diferentes, con motivaciones distintas, pero trataremos de que la gira sirva para lo que realmente importa, que es el partido con Uruguay".

"En las eliminatorias todo está por definirse. Hay mucha incertidumbre por saber cuáles son los equipos que van a clasificar al Mundial, y en esa competitividad e incertidumbre, seguramente cada detalle terminará definiendo quién va a ser el que represente a Sudamérica en el Mundial. Nosotros contamos con un factor a favor que es tener al mejor del mundo. Ahí tenemos un plus, hay que aprovecharlo".

"Cumplí un sueño. Llegar hasta acá sabiendo que no soy un referente en el fútbol argentino es el reconocimiento a cómo juegan mis equipos, y no tanto a mí como persona, lo que le da un valor importante a todo mi cuerpo técnico. Que no lo compongo solamente yo, sino también gente que me acompaña o que yo a veces acompaño".

"Estoy feliz por haber concretado un sueño y por tener la posibilidad de intentar darle una alegría al fútbol argentino".