Arda Turan agredió a un periodista en un avión y renunció a la selección de Turquía: la razón de la ira del jugador de Barcelona

El mediocampista de Barcelona se despidió: "Cometí un error grave y estoy haciendo lo que era necesario"

Arda Turan en la conferencia de prensa que dio para anunciar su renuncia a la selección. Foto: AFP

ESTAMBUL (dpa).- El futbolista del Barcelona Arda Turan anunció este martes que dejará la selección de fútbol de Turquía, después de que fuera expulsado de la concentración del equipo por agredir a un periodista en un avión cuando volaba junto a sus compañeros rumbo a Eslovenia.

"Estoy haciendo lo que era necesario, que es terminar mi carrera en el equipo nacional. He cometido un error con la camiseta de la selección", afirmó Turan en una rueda de prensa que brindó en Eslovenia.

La reacción del mediocampista del Barcelona llegó después de que las autoridades de la selección turca lo apartaran del equipo de cara al duelo del domingo ante Kosovo por haber agredido a un periodista deportivo durante un vuelo el día anterior.

El capitán de Turquía insultó y tomó del cuello a Bilal Mese, del diario "Milliyet", quien viajaba en el mismo avión que el equipo rumbo a Eslovenia. Los pasajeros debieron intervenir para frenar el incidente ocurrido en la noche del lunes.

Tras jugar un amistoso en Macedonia, que finalizó empatado sin goles, la selección turca volaba rumbo a Eslovenia para prepararse allí para el partido del domingo ante Kosovo por la clasificación mundialista.

Turan enfureció al notar que en el avión viajaba Mese, un periodista de 62 años que ha sido muy crítico con sus actuaciones, especialmente durante la Eurocopa de Francia 2016. Según medios turcos, el periodista habría asegurado entonces que Turan y otros jugadores generaron disputas internas tras reclamar más dinero de la federación.

El periódico Hürriyet publicó las frases que Turan le dijo al periodista antes de agredirlo: "Dime Bilal Mese, ¿estabas allí? ¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto aquí, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?".

"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia. Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión".

Más tarde, Turan escribió un mensaje en Instagram: "Tal vez no fue lo correcto, pero no voy a permitir ataques a mi familia y mis valores".

Mese, en tanto, anunció que presentará acciones legales contra Turan apenas regrese a Turquía.

Turan ha tenido una pobre temporada en Barcelona y se especula con que podría ser transferido a otro club en las próximas semanas.