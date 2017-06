Pablo Falero se accidentó y no sabe cuándo podrá volver a correr

En un entrenamiento en San Isidro, el jinete uruguayo se dislocó el hombro derecho, una lesión que ya lo tuvo 45 días inactivo; el viernes próximo le harán nuevos estudios

Falero debe esperar para volver a empuñar la fusta. Foto: Archivo

Por diversos accidentes, en los hipódromos argentinos no estarán corriendo en los próximos días tres de los jockeys más destacados. A las fracturas que sufrieron los brasileños Jorge Ricardo y Francisco Gonçalves, inactivos desde marzo y mayo, respectivamente, se le suma ahora el uruguayo Pablo Falero, que en la mañana del martes se dislocó el hombro derecho al caer de una yegua en la que estaba trabajando en el centro de entrenamiento de San Isidro.

"Estaba dando pasada en 1400 metros y cuando íbamos por los 1000, se me cortó una estribera y caí de espalda. Enseguida me di cuenta que me había sacado el hombro de lugar", comentó a La Nación el jinete más ganador de todos los tiempos en las pistas argentinas y cuarto en el registro histórico mundial.

"Fui al sanatorio, me pusieron el hombro en el lugar y tendré que ir el viernes para que me vean otra vez. Ahí tal vez comience a saber cómo sigue la recuperación. Mientras, estoy en casa. Hay que tener paciencia. Otra no queda", dijo Falero, con la misma calma que define en finales reñidos.

"Ya me pasó algo parecido en 2013 y me llevó 45 días volver. Esta vez parece menor, porque aquella vez caí de frente y quedé con el brazo trabado. Fue más feo porque se me había ido el hombro para atrás", comparó el coloniense, de 50 años.

El 24 de este mes se correrán las Carreras de las Estrellas en San Isidro. La presencia del piloto dependerá de los próximos estudios y de los tiempos de rehabilitación. Es una carrera contra reloj pero Falero no se pone plazos.