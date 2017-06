Marcha atrás del fiscal Enrique Senestrari: "Nunca quise decir que hay que voltear a Macri; sí dejar de votarlo"

En diálogo con LA NACION el fiscal aseguró que se aprovecha para criticar a Justicia Legítima; cuestionó duramente a Ricardo Sáenz, quien pidió un jury.

CORDOBA. El fiscal federal Enrique Senestrari aseguró a LA NACION que "nunca" quiso decir que el gobierno de Mauricio Macri debía caer por un golpe o una rebelión popular. "Sí creo que democráticamente deberían dejarlo de votar porque las políticas neoliberales que instrumenta le hacen daño a la gente".

Senestrari, vocal de la delegación cordobesa de Justicia Legítima, quedó en medio de la polémica después de que en una columna que realiza en la FM Inédita de Cosquín señalara: "Lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia: ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones, y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región, que vuelva a ser el pueblo el que gobierna".

En ese punto Norberto Ganci, conductor del programa El club de la pluma -donde el fiscal tiene su espacio-, agregó: "Si se cae Temer, que se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a Macri también, ¿no?".

El fiscal Senestrari no está de acuerdo con las políticas de Macri.

La respuesta fue: "A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas. Hay muchos". En esa línea continuó planteando que el día que haya un cambio en la Argentina "vamos a lamentar todo lo que se retrocedió".

En diálogo con LA NACION sostuvo que ante la frase del periodista no reaccionó y dejó en claro que "Macri y Temer no son lo mismo; ese fue mi error. Jamás se me ocurriría decir que el Presidente debe ser volteado. No es mi voluntad -ni nunca lo fue- decir algo tremendista ni golpista".

Insistió en que no hablaba como fiscal y en que, como ciudadano, tiene "toda la libertad de expresión para hacerlo" y plantear que Temer es un gobierno antidemocrático, fruto de un "golpe blando" y que a Macri no se lo "debería votar más".

"Además del daño a mí, están castigando a Justicia Legítima y a la procuradora Alejandra Gils Carbó -agregó-. Nunca en mi trayectoria tuve una expresión así; fue el devenir de la nota el hace que la expresión sea una 'macana'".

"De ningún manera lo comparo a Macri con el gobierno de Temer, sino que ejecuta políticas neoliberales que causan daño a la sociedad", reiteró.

Respecto de las reacciones que provocó, Senestrari planteó que no se puede convertir en su "justiciero" al fiscal general ante la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, quien le pidió un jury de enjuiciamiento. "Validó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida" y "se pasó pidiendo el fin del kirchnerismo".

"Es un fiscal del PRO; socio de socios de Macri en el área de Seguridad de Boca Juniors y que fue grabado en conversaciones sospechosas con el comisario Marcelo Pecorelli; con todo eso aparece como un adalid de la justicia". El policía está acusado de haber prestado asistencia a agentes investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a pesar de estar inhabilitado.