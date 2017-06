U2 vuelve con The Joshua Tree Tour

La banda actuará el 10 de octubre, en el Estadio Único de La Plata

El 12 de mayo U2 comenzó su primera gira temática, con The Joshua Tree como eje. Un formato atrevido para los puristas del rock y revisitado una y otra vez por músicos populares y no tanto en las últimas dos décadas (con un tratamiento de obra clásica en el sentido musical de la palabra, interpretando la obra de principio a fin, como esas óperas que atraviesan los siglos), ahora en las megalómanas manos de este grupo irlandés que lleva casi cuarenta años recorriendo el mundo avalado por su espectáculo en vivo. Tanto es así que las últimas décadas uno podría dividir las etapas de U2 a través de sus giras más que de sus discos.

Aquí aterrizaron por primera vez con el Popmart Tour, en 1998, para un show inolvidable y una puesta en escena impensada hasta ese entonces para la industria del entretenimiento local. Luego tardaron ocho años y dos giras en volver a la región. Lo hicieron con el Vertigo Tour (el anterior había sido el Elevation Tour en la vuelta de U2 a los estadios cerrados). En 2011, en el tramo final del recorrido de su siguiente montaje, el 360 Tour, volvieron y desembarcaron en La Plata con esa suerte de estación espacial intervenida por una araña gigante.

Ayer, U2 confirmó oficialmente su cuarta presentación en América del Sur con The Joshua Tree Tour (el impactante Innocence + Experience Tour que no llegó ni en 2015 ni en 2016 se puede apreciar en el registro Live in Paris). Será el 10 de octubre otra vez en el Estadio Único de La Plata, con Noel Gallagher como artista invitado y en una gira que por el momento también tiene fechas programadas en Bogotá, Colombia, el 7 de octubre; en Santiago de Chile, el 14, y en San Pablo, el 19. Las entradas generales saldrán a la venta el 15 de junio.

Por lo que se pudo ver hasta aquí, el impacto visual de la puesta está asegurado con una pantalla de 14 metros intervenida por el propio Anton Corbijn, pero la apuesta de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen esta vez busca apoyarse en las canciones de la obra que los encumbró treinta años atrás.