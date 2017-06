Mirar hacia fuera

Foto: AP / Vadim Ghirda

La indefinición de la luz no permite decidir si la escena transcurre a la mañana o a la tardecita, pero en cualquier caso es hora pico en Bucarest. Vemos apenas fuera de foco las siluetas de los autos. Pero, entonces, nuestro ojo se detiene en el perro que asoma la cabeza por la ventanilla y fija la mirada en un punto que está fuera de cuadro. El poeta Rainer Maria Rilke, en el octavo poema de sus Elegías de Duino, intentó corresponder el misterio de esa mirada cuando escribió que "lo que está afuera lo sabemos sólo/ por el rostro del animal". Verdaderamente, descubrimos qué pasa sólo por el rostro de ese perro. Hay algo de tensión, quizás impaciencia, pero no demasiada. El perro de nuestra foto, por lo menos, no tiene apuro. Los animales nos enseñan por eso a ver el mundo desde afuera, como si no estuviéramos del todos implicados en lo que pasa. Nuestro conocimiento es entonces puro. Puro como la mirada pura del perro.