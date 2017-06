Generación Z: la primera camada llega al título con optimismo (y muchas deudas)

Los graduados de 2017 en EE.UU. tienen grandes esperanzas acerca de su futuro profesional, pero aun así enfrentan el problema de la brecha salarial y la amenaza del desempleo

Las perspectivas de trabajo son bastante buenas para la primera camada de la generación Z (los menores de veinte años) en unirse al mercado laboral con un título universitario

Según el Economic Policy Institute (EPI), las tasas de desempleo para los graduados de secundaria y universidad se acercan a los niveles anteriores a la recesión. Los salarios también comienzan un lento ascenso, en particular para los que tienen título universitario. Entre los jóvenes graduados de la facultad, la paga promedio es de US$ 19,18 por hora, sólo 1,4% más que en 2000. Hay otras conclusiones menos color rosa en el informe del EPI, aunque la economía de 2007 es una referencia bastante baja. Comparado con fines de los noventa y comienzos de los 2000, hay un alto número de graduados que están desocupados o subocupados o que no trabajan ni estudian.

El informe del EPI indica que los graduados negros e hispanos tienen tasas de desempleo más elevadas que sus pares blancos. Si bien la brecha salarial entre hombres y mujeres con diploma de la secundaria se ha cerrado en alguna medida desde 2000, las graduadas de la facultad recién egresadas aún enfrentan una brecha salarial, en un momento en que su experiencia laboral está a la par de sus contrapartes masculinos. A las mujeres con título universitario se les pagan 86 centavos por cada dólar que se les paga a los hombres (en comparación con 82 centavos en 2000).

Pese a estas realidades los graduados son optimistas. Una nueva encuesta de la plataforma de adquisición de talento iCIMS revela que una mayoría abrumadora (91%) de los más de 400 estudiantes del último año de la universidad encuestados creen que pueden conseguir el puesto que quieren con las capacidades que tienen y, en promedio, esperan ganar más de US$ 53.000 por año en su primer empleo. (Las graduadas son más conservadoras en su apuesta salarial: mientras el 62% de los hombres encuestados esperan ganar US$ 50.000 o más, sólo 49% de las mujeres esperan conseguir esa cifra.)

Estas expectativas salariales aumentadas pueden deberse a que creció el monto de las deudas por préstamos para cubrir los estudios. El año pasado el promedio de la carga de deuda estudiantil era de US$ 37.172, según un análisis del experto en educación superior Mark Kantrowitz. Este año el promedio probablemente sea más elevado dado que sigue aumentando el costo de la educación universitaria.

Pero el optimismo de los graduados puede no ser muy realista. El informe de iCIMS también incluye una encuesta entre más de 400 reclutadores y menos de un cuarto de ellos dijo que pagan a empleados de nivel inicial más de US$ 50.000. El salario promedio que informaron fue de poco más de US$ 45.000. Aún peor, los reclutadores dijeron que, tal como sucedió en años anteriores, los nuevos graduados no tienen las capacidades que buscan.

El 98% de los reclutadores dijeron que reciben CV's de solicitantes que no están calificados para el puesto. Les faltan cosas básicas. Otro 62% de los encuestados dijeron que los solicitantes de nivel inicial deberían mejorar su familiaridad con la compañía y su sector antes de la entrevista. Un 35% de los reclutadores dijeron que los graduados debían tener al menos tres pasantías como experiencia previa.

Por su parte, más del 60% de las firmas encargadas de contratar nuevos empleados aseguraron que están más interesados en buscar estudiantes universitarios especializados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero sólo 23% de los graduados del college en la clase de 2017 tendrán títulos de esas especialidades.

Lo bueno es que esta camada está dispuesta a ser flexible. El estudio de iCIMS concluyó que hasta un 81% de los encuestados dijeron que aceptarían un puesto por fuera de su especialidad. Un estudio de empleo de graduados universitarios de Estados Unidos de 2017 a cargo de la consultora Accenture Strategy's descubrió hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener un empleo.

Encuestando a 1000 estudiantes que se gradúan de la facultad en 2017 y otros 1000 estudiantes que obtuvieron el título los dos años anteriores, Accenture notó que el 41% estará buscando empleo en otra ciudad y el 38% viajará más lejos o aceptará la primera oferta que reciba. Si no hay ofertas, el 71% dijo que consideraría aceptar una pasantía sin pago luego de graduarse. Más de la mitad (58%) considera aceptable trabajar los fines de semana o por la noche.

Pese al estereotipo de que los trabajadores jóvenes saltan de un trabajo a otro, 62% dijo que esperaba quedarse en su primer empleo al menos tres años. Pero los trabajadores de la generación Z esperan que los empleadores sean flexibles a cambio de su lealtad. Quieren que la compañía para la que trabajen los ayude a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida, además de ofrecer capacitación y tutoría, trabajo significativo y que represente un desafío.

Entienden que la educación en la facultad es sólo una plataforma de lanzamiento y quieren que los empleadores los ayuden a desarrollar sus capacidades. La mitad de los nuevos graduados consideran que las capacidades de comunicación son algo que los hará atractivos a potenciales empleadores y quieren desarrollar sus capacidades de solución de problemas y de conducción. Los empleadores deben saber, sin embargo, que el 84% de los nuevos graduados esperan recibir capacitación formal en el trabajo.

Traducción Gabriel Zadunaisky