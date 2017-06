Consejos: qué hacer cuando se es el más joven de la sala

Los especialistas recomiendan no amilanarse y ser espontáneo

Yo tenía 30 años y sólo hacía un año que era asesora de oratoria cuando mi jefe me envió a varias reuniones con altos ejecutivos en Nueva York. En una de ellas, un vicepresidente de relaciones públicas me llevó a un costado y me dijo: "Nuestro CEO va a la TV hoy. Ya que está aquí, ¿podría asesorarlo?". Estaba nerviosa. Nunca había asesorado a un CEO. Pero ésta era una gran oportunidad y no podía decir que no. Para hacerla corta, resultó todo bien: el CEO lo hizo bien y luego afirmó que yo le había dado una gran ayuda. Cuando está comenzando su carrera se encontrará en muchas situaciones en las que, siendo la persona más joven en la sala, se le pide que aporte sus conocimientos expertos. Algunos consejos para la primera vez.

1 - Sea natural

Cuando entra a una reunión con ejecutivos veteranos puede sentirse un poco intimidado. Aflójese. No importa la edad o la experiencia que tenga (o no tenga), los ambientes laborales hoy en día son bastante informales. Como mínimo requieren una autopresentación más dimensionada. Eso significa que su cuerpo tiene que estar relajado.

2 - No se haga el gracioso

También es recomendable resistir el impulso de ser gracioso. El humor puede ser una gran manera de aflojar la tensión, pero las probabilidades de causarle gracia a un público multigeneracional son escasas. Además, es probable que su púbico no espere reírse. Cuando fui directora teatral aprendí que al público hay que prepararlo para reírse antes de recurrir al humor.

3 - Tono coloquial

La mejor solución es hablar de un modo simple y directo. Deje de lado la jerga de negocios y use palabras coloquiales. Si se esfuerza demasiado en sonar inteligente, terminará enredándose en frases demasiado complejas que parecerán interminables.

4 - Haga preguntas

Ser el más joven en la sala no debe ser un impedimento para hacer preguntas, incluso si se piensa que pueden ser tontas. A los líderes les encanta oír a los jóvenes porque aportan una visión nueva, sin los supuestos que tienden a acumularse con los años de experiencia. Usted puede pensar que su relativa ignorancia es una contra, pero en realidad no lo es: su pregunta "tonta" puede hacer que todos en el cuarto vean una cuestión desde un ángulo completamente nuevo.